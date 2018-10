Otto persone investite da auto a Bastia Umbra, muore una ragazza, 3 feriti Otto persone investite da un’auto. Una ragazza è morta, 3 persone sono rimaste ferite gravemente, gli altri hanno qualche escoriazione. E’ il tragico bilancio di un incidente avvenuto a Bastia Umbra, lungo la via Campiglione, all’altezza del camping. Il tutto è accaduto intorno alle 20.40 di oggi. Ad investirli una Lancia Y vecchio modello, guidata da una ragazza di Bastiola proveniente da Assisi.

Le persone erano da poco arrivate in città, alloggiavano all’hotel Touring che sta lungo la via Campiglione. Circa una trentina (un gruppo da 10 e un altro da 20), erano usciti dall’albergo, stavano camminando lungo il ciglio della strada per andare nella pizzeria poco distante. Camminavano sul lato sinistro della lunga via, in parte illuminata da lampioni (solo un tratto è al buio). L’investimento è avvenuto nella zona non illuminata, a circa trenta metri di distanza. Nel mucchio, come detto, 8 persone sono state investite. Si tratta tutti di ex poliziotti in pensione con le rispettive famiglie, provenienti da fuori regione che hanno fatto il corso ad Alessandria in Piemonte, nel 1975. Sono colleghi dell’assessore di Assisi, Walter Stoppini. Avevano deciso di incontrarsi dopo 40 anni e organizzato un pellegrinaggio in Umbria. Domani avrebbero dovuto passare una giornata da Carfagna. Erano arrivati questa sera. La ragazza deceduta aveva 24 anni ed era di Bolzano, figlia di un ex tenente. La giovane è morta davanti agli occhi dei genitori, feriti anche loro. Tutti i feriti sono stati trasportati dalle ambulanze all’ospedale di Perugia e di Assisi. Tre sarebbero i più gravi.

A coordinare le indagini il maggiore Marco Vetrulli della compagnia Comando dei carabinieri di Assisi e Bastia Umbra. Sul posto uno spiegamento di Forze dell’Ordine, oltre ai carabinieri e gli uomini del soccorso, la polizia di stato, la polizia stradale di Castiglione del Lago e vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche Francesco Barba, dell’ufficio di gabinetto della Questura di Perugia.

La strada ovviamente è stata chiusa al traffico. Le indagini sono in corso. Sulla ragazza che guidava l’auto verranno svolti tutti gli accertamenti per verificarne la condizione psicofisica. Sul posto il magistrato di turno, Gennaro Iannarone e il medico legale. «E’ una cosa orrendamente mutilante e terrificante». Sono le parole di Francesco Barba. Lungo la via si sono ovviamente radunate tante persone, tra residenti e curiosi. Una vera tragedia dicono in tanti, una carneficina. E’ arrivato anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

