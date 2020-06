Lite tra stranieri finisce a colpi di macete, un ferito accade a Fontivegge

Accoltellamento a colpi di macete tra stranieri, forse nordafricani, in via Adriana a Fontivegge di Perugia, traversa di via Cortonese e non in bar come erroneamente scritto prima. Il fatto è accaduto in pieno giorno. Sul posto la squadra volante della Questura di Perugia, la polizia scientifica (squadra sopralluoghi), gli agenti della One investigazioni e i vigili del fuoco dal comando di Perugia Madonna Alta.

C’è del sangue a terra in via Cortonese e la zona è stata circoscritta con il nastro bianco e rosso. In tutto è cominciato all’interno di un’abitazione e in via Adriana, i due sono scesi dal retro e hanno finito di litigare in strada. Uno dei due ha colpito l’altro con il macete ed è rimasto ferito. E’ stato trasportato in ospedale dall’ambulanza fatta arrivare sul posto. L’altro è fuggito via.

Indagini in corso. La macchia di sangue è visibile a tutti, si trova sul marciapiede, punto dove sarebbe avvenuto il colpo. A terra anche fazzoletti di carta. Sangue a terra non solo sul marciapiede, ma anche in un altro punto della strada, sempre in via Cortonese, nei pressi via Adriana che è una strada privata. In quel punto si svolgono le indagini della polizia scientifica.