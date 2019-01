Karate, è morto a Perugia, dopo una lunga malattia, Marcello Tiberi

E’ morto Marcello Tiberi. Fondatore e maestro dell’Accademia Goju Ryu di Marsciano e presidente onorario Wgkf (World Goju ryu karatefederation) si è spento dopo una lunga malattia. Tiberi, 59 anni, è morto oggi all’hospice dell’Usl 1 a Monteluce, Perugia. I funerali si terranno lunedì 21 gennaio alle 15,30 nella chiesta parrocchiale di Marsciano. La camera ardente sarà allestita nel Palasport di Marsciano.

Marcello Tiberi è stato imprenditore nel settore della promozione dell’agroalimentare umbro e fondatore di associazioni benefiche.

Intanto su Facebook i primi messaggi di cordoglio da parte di amici e quanti lo hanno conosciuto

È stato un onore per me conoscerti…ancora ricordo quando mi hai insegnato ad allacciarmi una delle tue tantissime cravatte, che poi mi hai regalato…ora la custodirò come un piccolo tesoro, grazie del tempo che abbiamo passato insieme Marcello Tiberi, e grazie per avermi regalato quella che per me è l’amicizia più vera e sincera che io possa mai avere, quella con tuo figlio Tommaso.

Riposa in pace, ti voglio un bene infinito.

Credo inutile dire che sei stato un grande! Hai avuto un destino avverso in cui hai saputo lottare come il grande guerriero che sei stato! Un abbraccio grande a tutti i tuoi cari! Ciao

Ciao Maestro Marcello Tiberi, oggi ci sentiamo tutti tristi. Perdere una gran brava persona come lo eri tu è sempre un trauma. Come persona e come Maestro molto ci hai insegnato e questo rimarrà in ognuno di noi. Ciao determinato sognatore e vero Bushi. «Tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero». Grazie