Incidente stradale a Camporeggiano di Gubbio, tre feriti, anche un bambino

Un incidente stradale a Camporeggiano di Gubbio al chilometro 35+300. Alle 18,40 due vetture, per causa ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Una giovane si trovava all’interno dell’auto (una Lancia) grigia e, madre e figlio, nell’altra vettura, sempre una lancia. Impatto piuttosto forte, e tutti e tre in ospedale a Branca.