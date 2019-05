I carabinieri arrestano per spaccio di droga un pregiudicato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Terni portano a segno un altro colpo allo spaccio ed al consumo delle sostanze stupefacenti, intensificando i controlli nei luoghi e nelle aree di maggior consumo.

La scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione dello scalo narnese, a seguito di una meticolosa indagine antidroga, riuscivano ad intercettare un uomo che era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle “piazze” locali.

Lo hanno fermato nei pressi della propria abitazione, mentre stava rientrando tranquillamente a casa, ignaro di ciò che lo aspettava.

I militari lo hanno subito bloccato e sottoposto ad una prima perquisizione personale che dava esito positivo, infatti, occultato nelle tasche del giubbino, il giovane aveva un involucro contenente 5 grammi di marijuana. Gli investigatori cominciavano quindi a sottoporre al giovane alcune domande e, visto il suo comportamento sempre più nervoso, intuivano che la strada era giusta.

I militari si spostavano quindi nell’appartamento del soggetto, procedendo ad una perquisizione domiciliare, trovando, nascosto nel salone, un panetto di hashish di circa 60 grammi, un bilancino di precisione, involucri vari per il confezionamento, due coltelli da tasca utilizzati per il taglio della sostanza stupefacente e più di 200 euro in contanti, presunto provento dello spaccio.

Il giovane, un 30enne pregiudicato di Narni, veniva quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.