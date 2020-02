Donne di piacere in via Canali a Fontivegge, disagi e non solo

“Vorremmo per l’ennesima volta sapere, quando gli enti preposti, vorranno porre fine al disgustoso spettacolo giornaliero di donne, più o meno giovani e di etnie diverse peripatetiche alias “donne di piacere” che popolano via Canali e il suo prosieguo fino al semaforo. La cosa che più colpisce è che stazionano anche nei pressi della Chiesa e del plesso scolastico creando disagio a chi frequenta la zona. Per non parlare delle rom che hanno preso l’abitudine di ‘bivaccare’, sui gradini delle vetrine della farmacia “Fontivegge” insozzando il marciapiede di gusci di semi salati e cartacce. Ci auguriamo che i solerti vigili municipali intervengano per porre fine a questo stato di cose!!” E’ quanto scrive Giulietto Albioni sul gruppo Progetto Fontivegge.