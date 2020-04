Coronavirus in Umbria, tutti i casi positivi al 13 aprile comune per comune

Sono 941 gli attualmente positivi in Umbria, 327 i guariti, 316 i clinicamente guariti e 52 i deceduti. I casi positivi in totale sono 1.320 (ricordiamo che questa cifra comprende sia i guariti, sia di deceduti). Lle persone che in Umbria combattano contro il coronavirus sono 941, appunti gli attualmente positivi. Sono 2.586 le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 8.686 quelli usciti dall’isolamento.

Per quanto riguarda i singoli comuni alla data del 13 aprile Perugia è quella che ha il maggior numero di positivi con 322, segue Città di Castello con 114 positivi, segue Terni con 103, Gubbio con 71, e poi Orvieto con 51, Foligno 38, Corciano 34, Giove 32, Assisi 31, Porano 30, Spoleto 27, Umbertide 27, Bastia Umbra 25, Castiglione del Lago 23, Torgiano 22, Città della Pieve 21, Castel Giorgio 20, Gualdo Cattaneo 19, Magione 18, San Giustino e San Gemini 16, Deruta 15, Marsciano 14, Castel Viscardo 11, Panicale e Cascia 9, Valfabbrica e Baschi 8, Gualdo Tadino 7, Trevi, Stroncone, Spello, Nocera Umbra, Narni, Arrone, Acquasparta ne hanno rispettivamente 6; Todi, Pietralunga, Passignano sul Trasimeno, Norcia, Giano dell’Umbria, Fratta Todina, Costacciaro, Collazzone, Castel Ritaldi ne hanno 5; Preci, Montecastrilli, Citerna, Amelia 4; Montefranco, Massa Martana, Lugnano in Teverina e Allerona 3, Bettona, Bevagna, Montecchio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo 2 e i comuni che hanno un solo caso positivo sono Alviano, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Fossato di Vico, San Venanzo e Valtopina.

I comuni negativi che non hanno mai avuto un caso positivo sono: Attigliano, Avigliano Umbro, Cannara, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ficulle, Guardea, Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno e Vallo di Nera.