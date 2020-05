Coronavirus in Italia, oltre 3500 guariti al 13 maggio 2020

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi è in calo in tutta Italia, tranne in Molise. Il calo più marcato si registra in Piemonte, seguito dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna. Sono 78.457 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a martedì di 2.809. Martedì la diminuzione era stata di 1.222.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 893 i pazienti, 59 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 47. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.172, con un decremento di 693 rispetto a ieri. Sono invece 65.392 le persone in isolamento domiciliare, 2.057 in meno rispetto a martedì.

Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 31.106, con un incremento di 195 in un giorno. I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 112.541, con un incremento di 3.502 rispetto a martedì quando l’incremento era stato di 2.452.

Torna a calare l’incremento dei contagiati totali dal coronavirus in Italia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti. Attualmente sono 222.104, con un incremento rispetto a ieri di 888. Martedì l’aumento era stato di 1.402. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile.