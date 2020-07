Colpo nella notte a Pantalla, ladri portano via bancomat con carro attrezzi

Un altro bancomat portato via. Ignoti, intorno alle ore 3 di ieri, sono riusciti a strappare il bancomat della banca Credito Cooperativa Toscana Umbria di Pantalla dalla sua sede. Lo hanno portato via utilizzando un carro attrezzi rubato a un’autofficina di Marsciano. I residenti che abitano ai piani superiori della figliale hanno visto tutto. Sul luogo del fatto i militari dell’Arma. Sono in corso indagini della Compagnia dei carabinieri di Todi, guidata dal Maggiore Luigi Salvati Tanagro, per risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.