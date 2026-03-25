Cantone nuovo procuratore capo di Salerno, lascia Procura di Perugia

Fisco, Meloni “Nel triennio 2023-2025 recuperati oltre 100 miliardi di euro” ROMA (ITALPRESS) – I venticinque anni dell’Agenzia dell’Entrate sono “un traguardo molto importante, e voglio cogliere quest’occasione per ringraziare tutti coloro – funzionari e dirigenti dell’Agenzia – che ogni giorno mettono la loro competenza al servizio dello Stato e dei cittadini”. Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all’evento per i 25 anni dell’Agenzia. […]

Trescore, professoressa accoltellata da studente. E’ grave. Valditara “Serve legge” BERGAMO (ITALPRESS) – Si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale, a Bergamo, una professoressa che sarebbe stata accoltellata da uno studente. E’ accaduto, stamane, davanti all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, nel Bergamasco. L’insegnante di francese, di 57 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. […]

Conte “Meloni fatica a far dimettere Santanchè, situazione indecorosa” ROMA (ITALPRESS) – “Doveva essere il ponte dell’Europa con Trump su dazi e guerra, doveva imporsi a Bruxelles… e invece scopriamo che Meloni fatica a far dimettere la sua Ministra e compagna di partito Santanchè. Che situazione indecorosa per le Istituzioni! Al danno di immagine di questi anni si aggiunge adesso l’imbarazzo di uno stallo […]

Drone russo colpisce una centrale elettrica in Estonia TALLINN (ESTONIA) (ITALPRESS) – Un drone proveniente dallo spazio aereo russo ha colpito, la scorsa notte, alle 3.43 locali, la ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nel nord-est dell’Estonia. Non si registrano feriti e il sistema elettrico estone non ha subito danni, assicurano le autorità e la società energetica Enefit Power, che gestisce la centrale. […]

“Pasqua di Pace”, in libreria la nuova opera del giornalista Antonio Preziosi ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio attraverso i pontificati che hanno segnato la storia contemporanea, da Giovanni XXIII a Leone XIV, per riscoprire il cuore di un impegno comune e instancabile: la riconquista dell’unità della Chiesa universale come via privilegiata per costruire la pace tra i popoli.In “Pasqua di Pace. Da Giovanni XXIII a Leone XIV”, […]

Il Pentagono ordina l’invio di 2.000 soldati in Medio Oriente WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.000 soldati dell’82^ Divisione Aviotrasportata dell’Esercito “per fornire al Presidente Trump ulteriori opzioni militari, mentre valuta una nuova iniziativa diplomatica con l’Iran”. Lo hanno riferito ai media americani funzionari del Dipartimento della Difesa, sottolineando che si tratta di militari […]

Sinner batte Michelsen e si qualifica per i quarti del Miami Open Il fuoriclasse azzurro rimonta nel secondo set e si impone sullo statunitense per 7-5 7-6

Cina-Italia, a Guizhou un torneo di calcio apre nuovi orizzonti negli scambi GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quello che era nato per essere un torneo di calcio di base in una piccola contea della Cina sud-occidentale si è trasformato in un ponte tra la Cina e l’Italia, estendendosi oltre lo sport e promuovendo scambi culturali, relazioni personali e nuove prospettive di cooperazione. Per molti appassionati di calcio italiani, […]

Giustizia, Schlein “Dimissioni tardive, Delmastro e Bartolozzi capri espiatori” Così la segretaria del Pd Elly Schlein a "Di Martedì" in onda questa sera su La7.