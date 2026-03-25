Cantone nuovo procuratore capo di Salerno, lascia Procura di Perugia

25 Marzo 2026 Morena Zingales Cronaca, InEvidenza 0
Cantone nuovo procuratore capo di Salerno, lascia Procura di Perugia

Nomina approvata dal Csm con quattro astensioni

Raffaele Cantone è il nuovo procuratore della Repubblica di Salerno. La nomina è stata votata nel pomeriggio dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con quattro astensioni.

Cantone lascia così l’incarico di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ruolo che ricopriva dal giugno 2020.

Magistrato di lungo corso, è stato in precedenza presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal 27 marzo 2014 al 23 ottobre 2019, incarico nel quale si è distinto per l’impegno nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione.

Con questa nomina, il Csm affida a Cantone la guida della Procura di Salerno, uno degli uffici giudiziari più rilevanti del Mezzogiorno.

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