Bodycam FS Security: mille dispositivi per la sicurezza in rete

Estesa la dotazione agli operatori operativi dal primo luglio 2026
📹 Il Gruppo FS completa l’estensione delle bodycam a tutto il personale operativo di FS Security. Oltre mille dispositivi già attivi per rafforzare tutela degli operatori, prevenzione delle aggressioni e sicurezza nelle stazioni e sulla rete ferroviaria italiana.
Bodycam operative per tutto il personale di FS Security
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rafforza il sistema di sicurezza ferroviaria con l’estensione delle bodycam a tutto il personale operativo di FS Security. Dal 1° luglio 2026 la dotazione è stata completata e coinvolge oltre mille operatori impegnati quotidianamente nelle attività di vigilanza e supporto alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale.
L’iniziativa rientra nel percorso di innovazione tecnologica avviato dal Gruppo FS con l’obiettivo di incrementare gli standard di tutela degli operatori e migliorare la protezione dei passeggeri, del personale e delle comunità servite dal sistema ferroviario.
La presentazione ufficiale dei dispositivi si è svolta il 22 luglio nella Sala Esquilino della Stazione di Roma Termini, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli, dell’Amministratore Delegato di FS Security Pietro Foroni e dell’Amministratore Delegato di FS Technology Erminio Marco Iacomussi.
Oltre mille operatori già dotati dei dispositivi
Attualmente sono 1.028 gli operatori di FS Security che utilizzano le bodycam durante il servizio. Il numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni seguendo il piano di crescita della società.
Entro la conclusione del 2026 gli operatori dotati di bodycam saranno circa 1.100, mentre il programma di assunzioni consentirà di raggiungere circa 1.300 addetti entro il 2028.
L’estensione della dotazione rappresenta un passaggio significativo nella strategia di rafforzamento della sicurezza ferroviaria, mettendo a disposizione degli operatori strumenti tecnologici pensati per operare nei contesti maggiormente esposti a situazioni critiche.
La sperimentazione iniziata nel 2025
L’introduzione delle bodycam è il risultato di un percorso sperimentale avviato nel corso del 2025. La fase iniziale è stata realizzata in Liguria, Lombardia, Toscana e Puglia, territori scelti per verificare sul campo l’efficacia dei dispositivi durante le attività operative.
I risultati ottenuti hanno confermato la validità del progetto, evidenziando come le bodycam possano contribuire alla prevenzione degli episodi di aggressione, rafforzando la capacità di deterrenza e aumentando il livello di sicurezza degli operatori impegnati sul territorio.
L’esperienza maturata durante la sperimentazione ha quindi costituito la base per l’estensione progressiva della dotazione all’intero personale operativo della società.
Integrazione con la Security Control Room
Le bodycam sono collegate direttamente alla Security Control Room sviluppata da FS Technology, struttura dedicata alla gestione dei flussi video in tempo reale e delle registrazioni provenienti dai dispositivi indossati dagli operatori.
Quando viene attivato il sistema di allarme, la piattaforma consente di individuare immediatamente la posizione dell’operatore coinvolto e trasmette automaticamente una segnalazione alla sala operativa.
Gli addetti della Control Room possono così visualizzare contemporaneamente immagini e audio trasmessi dalla bodycam, seguire l’evoluzione dell’intervento e acquisire informazioni utili per coordinare eventuali azioni di supporto.
La geolocalizzazione integrata permette inoltre di conoscere con precisione il punto in cui si trova il personale impegnato nell’intervento.
Innovazione tecnologica al servizio della sicurezza
L’adozione delle bodycam si inserisce nel più ampio programma di innovazione tecnologica promosso dal Gruppo FS per consolidare il sistema di prevenzione e presidio della sicurezza ferroviaria.
L’utilizzo di questi strumenti rappresenta un ulteriore livello di protezione per gli operatori impegnati quotidianamente sul territorio, favorendo una gestione più efficace delle situazioni operative e migliorando il supporto offerto dalla sala di controllo.
L’integrazione tra dispositivi indossabili, geolocalizzazione e gestione centralizzata delle informazioni consente infatti di disporre di un sistema capace di intervenire rapidamente nei casi di emergenza.
Obiettivo: maggiore tutela per operatori e viaggiatori
Il completamento della distribuzione delle bodycam conferma la volontà del Gruppo FS di investire nella sicurezza del personale e nella qualità del servizio ferroviario.
Attraverso l’impiego di nuove tecnologie, FS Security punta a rafforzare le attività di prevenzione e a rendere ancora più efficaci gli interventi svolti quotidianamente dagli operatori presenti nelle stazioni e lungo la rete ferroviaria.
L’estensione della dotazione rappresenta quindi un ulteriore tassello della strategia di innovazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, orientata a costruire un sistema ferroviario sempre più sicuro, efficiente e resiliente a beneficio del personale, dei viaggiatori e delle comunità servite.
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