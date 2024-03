Atti vandalici a Ferro di Cavallo, danneggiate diverse auto in via Gregorovius

Atti vandalici – A meno di due giorni dalle dichiarazioni della candidata a sindaco di destra, che promette una Perugia più sicura e con meno reati, emergono testimonianze di cittadini che raccontano una realtà ben diversa, soprattutto nelle periferie. A scriverlo in una nota stampa è Francesca Tizi consigliera comunale del M5s.

I residenti di Ferro di Cavallo, in particolare, denunciano l’ennesimo episodio vandalico avvenuto nella loro zona. Nella notte tra lunedì e martedì, diverse auto parcheggiate in via Gregorovius sono state danneggiate, con i vetri dei finestrini frantumati. Questi atti vandalici si ripetono da mesi, e così anche le richieste degli abitanti della zona per ricevere maggiore tutela e più controlli da parte di polizia locale o altre forze dell’ordine.

Tuttavia, queste richieste sembrano cadere nel vuoto. Come riportano i cittadini, “siamo stanchi di essere abbandonati a noi stessi, non si vede mai passare una macchina dei vigili o dei carabinieri, né di giorno, né di notte”. Da novembre, gli atti vandalici si verificano con una cadenza costante, almeno una volta al mese.

Questo contrasto tra le promesse politiche e la realtà vissuta dai cittadini mette in luce le difficoltà che affrontano coloro che vivono al di fuori dell’acropoli perugina. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche della destra che attualmente amministra Perugia, e di quella che vorrebbe continuare a governarla, la realtà sembra essere ben diversa. Per rendersene conto, basterebbe uscire dalla “piccola campana di cristallo” in cui vivono i politici. Fortunatamente, il cristallo è trasparente e questa volta i cittadini potranno vedere chiaramente le distorsioni causate dai troppi annunci.