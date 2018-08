Alto Orvietano, carabinieri in campo con cinofili ed elicottero, vari denunciati e segnalati. Nei giorni scorsi la Compagnia Carabinieri di Orvieto ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio mirato all’intensificazione dell’attività di prevenzione e repressione dei reati nell’alto orvietano. Nell’occasione, oltre all’impiego di militari in divisa delle Stazioni di Fabro e Ficulle e di quelli in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Orvieto, è intervenuta una unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Roma e gli equipaggi a terra hanno anche avuto il supporto aereo di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe.

Il servizio ha permesso sia di monitorare dall’alto la movimentazione di veicoli sulle arterie stradali principali della zona che, operando a terra con posti di controllo eseguiti con l’ausilio di una unità cinofila antidroga, di identificare e ispezionare a fondo i soggetti in transito nel territorio.

Al termine del servizio, nel corso del quale sono stati controllati più di 100 veicoli ed identificate oltre 250 persone, sono stati: