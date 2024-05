“Tuscia in Fiore 2024: Un Fiabesco Viaggio Tra i Borghi”

La magia dei fiori trasforma la Tuscia in un vibrante centro culturale e turistico.

Il festival “Tuscia in Fiore” è tornato per la sua terza edizione, inaugurando l’evento a Villa San Giovanni in Tuscia, guidata dal sindaco Fabio Latini. Questo incantevole borgo è stato il primo ad essere illuminato dalla festa dei fiori sabato 4 e domenica 5 maggio 2024, attirando migliaia di visitatori, sia abituali che nuovi.

Giulio Della Rocca, presidente dell’ente del terzo settore che organizza Tuscia in Fiore, è un fervente sostenitore del potenziale turistico e culturale di Viterbo e della regione circostante. La sua visione è chiara: mostrare la bellezza nascosta della Tuscia, un territorio ricco di storia e cultura che si colloca strategicamente tra Roma e la Toscana. Con Tuscia in Fiore, i piccoli borghi rurali come Villa San Giovanni emergono come gioielli di rara bellezza, celebrando le loro radici rinascimentali e l’arte della cucina locale.

La manifestazione non solo esalta la bellezza dei luoghi ma anche l’ingegnosità e la creatività dei suoi abitanti. Il festival diventa così una vetrina dell’eccellenza locale, dove antichi sapori si mescolano a nuove iniziative culturali. Le strade del borgo si trasformano in un palcoscenico dove i visitatori possono assaporare pietanze tradizionali e ammirare le creazioni artistiche dei residenti.

I festeggiamenti continuano oltre Villa San Giovanni, con eventi programmati a Onano e Latera l’11 e 12 maggio, a Bassano in Teverina il 18 e 19 maggio, per concludersi a Marta il 25 e 26 maggio. Ogni weekend, la Tuscia si anima con una nuova celebrazione, unendo sport, natura, arte e, naturalmente, fiori. Ogni evento offre attività per tutte le età, con particolare attenzione ai più piccoli, che possono divertirsi con pittura, giochi di costruzione e manipolazione dell’argilla, in un ambiente di libertà creativa.

Tuscia in Fiore sta rapidamente diventando un appuntamento imperdibile della primavera nella regione, non solo per la bellezza dei suoi scenari naturali e urbani ma anche per il calore umano e l’accoglienza dei suoi abitanti. La stagione dei fiori si concluderà con il grandioso evento “Peperino in Fiore” a Vitorchiano, promettendo di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi partecipa e dimostrando che, forse, Viterbo e i suoi dintorni dovrebbero davvero abbracciare e promuovere con più vigore questa magnifica iniziativa.