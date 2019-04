Experiències di PEP BOU al Teatro Morlacchi di Perugia, il 30 Aprile

In occasione della mostra Bolle di sapone. Forme dell’utopia, tra vanitas, arte e scienza in programma fino al 9 giugno, la Galleria Nazionale dell’Umbria e il Teatro Stabile dell’Umbria, martedì 30 aprile, alle ore 21, al Teatro Morlacchi di Perugia, presentano l’artista di fama mondiale PepBou e il suo affascinante universo di bolle di sapone, con lo spettacolo teatrale PEP BOU Experiències, all’interno della rassegna “Smanie di primavera”dedicata alla ricerca, alla drammaturgia contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena in corso fino al 31 maggio.

“Experiències” è un viaggio per grandi e piccini verso mondi poetici e onirici partendo da tre elementi: sapone, acqua e musica dal vivo. Delle semplici bolle di sapone diventano sul palcoscenico una fiaba meravigliosa grazie ad una sintesi senza precedenti tra il linguaggio audiovisivo e teatrale operato dall’artista catalano in quasi quattro decenni di sperimentazione di conoscenza teorica e pratica del mondo della fisica.

PepBou è attivo fin dalla fine degli anni sessanta come attore e mimo, la sua formazione di architetto, di appassionato di arti visive, di sperimentatore degli spazi effimeri e delle forme duttili, lo ha spinto a tentare un’avventura unica, quella di fare teatro con le bolle di sapone, che in pochi anni lo ha reso famoso in tutto il mondo, da Londra a Mosca, dalla Finlandia alla Nuova Zelanda.

I suoi spettacoli sono basati sulla creazione di bolle di sapone che sembrano avere un carattere e dei sentimenti come dei veri e propri personaggi; ma la condotta imprevedibile di queste particolarissime “attrici” rende differente ogni rappresentazione e moltiplica le opzioni espressive. Uno spettacolo sorprendente, insolito e davvero per tutti.

