Perugia riscopre Giaele Angeloni, donna dell’antifascismo

Alla Società del Gotto il libro di Luca Gatti sulla partigiana

Un viaggio nella memoria della lotta antifascista e nel ruolo delle donne che contribuirono alla difesa della libertà in Europa. È questo il tema dell’incontro in programma sabato 20 giugno alle ore 17.30 nella sede della Società del Gotto a Perugia, in via Enrico dal Pozzo, dove sarà presentato il volume “Una donna nella lotta antifascista. Giaele Angeloni dall’esilio alla Guerra di Spagna”, scritto dal ricercatore e autore Luca Gatti e pubblicato da Arcadia Editore.

L’iniziativa intende riportare all’attenzione del pubblico la figura di Giaele Angeloni, protagonista di una vicenda umana e politica che attraversa alcuni dei momenti più drammatici del Novecento europeo. La sua storia si inserisce nel contesto delle opposizioni al fascismo e delle lotte contro i totalitarismi che hanno segnato il secolo scorso.

Il libro ricostruisce il percorso di una donna costretta all’esilio per sfuggire alle persecuzioni del regime fascista e successivamente impegnata volontariamente nella Guerra Civile Spagnola. Un’esperienza che la vide schierata al fianco delle forze repubblicane impegnate contro l’avanzata delle truppe guidate dal generale Francisco Franco.

Attraverso un lavoro di ricerca documentaria e storica, l’autore ricostruisce una biografia che si intreccia con le grandi vicende europee del Novecento. La figura di Giaele Angeloni emerge come esempio di impegno politico, partecipazione civile e difesa dei valori democratici in un periodo caratterizzato dall’affermazione dei regimi autoritari.

L’opera si colloca all’interno di un filone storiografico che negli ultimi anni ha dedicato crescente attenzione al contributo delle donne nei movimenti di resistenza e nelle lotte contro le dittature. Un ruolo spesso rimasto in secondo piano nelle narrazioni tradizionali, nonostante il coinvolgimento diretto di numerose figure femminili nell’organizzazione politica, nell’attività clandestina e, in molti casi, anche nelle azioni combattenti.

L’incontro promosso dalla Società del Gotto rappresenterà un’occasione di approfondimento storico e culturale aperta alla cittadinanza. La presentazione del volume sarà infatti accompagnata da un confronto dedicato ai temi della memoria, dell’antifascismo e del contributo femminile alla costruzione della democrazia.

Ad aprire la manifestazione saranno i saluti di Giovanni Brozzetti, socio storico della Società del Gotto e presidente della Famiglia Perugina. Seguirà il dibattito intitolato “Una donna nella lotta”, che vedrà la partecipazione di Lorena Pesaresi per la Società del Gotto e di Giuseppe Moscati della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini.

Il confronto offrirà l’opportunità di approfondire il contesto storico nel quale si colloca la vicenda di Giaele Angeloni e di riflettere sull’attualità dei valori di libertà, partecipazione e impegno civile che caratterizzarono la sua esperienza.

Sarà presente anche l’autore Luca Gatti, che illustrerà il percorso di ricerca che ha portato alla realizzazione del volume, raccontando il lavoro svolto tra documenti, archivi e testimonianze per ricostruire una figura rimasta per lungo tempo ai margini della narrazione storica più diffusa.

L’appuntamento si propone dunque come un momento di riflessione collettiva sulla memoria democratica e sulla necessità di valorizzare il contributo delle donne nei processi che hanno portato alla conquista e alla difesa delle libertà civili e politiche. Un’occasione per riscoprire una protagonista del Novecento e per restituire visibilità a una storia che continua a parlare al presente.