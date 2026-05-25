Ternana Women trionfa nella Lazio Cup e nel torneo Avigliano

Il settore giovanile conquista due trofei storici a Guidonia

Ternana Women trionfa – Il fine settimana calcistico ha sancito una storica doppietta per il settore giovanile della Ternana Women, capace di imporsi in due distinte e importanti manifestazioni sportive sul territorio nazionale. Le giovani atlete rossoverdi hanno dimostrato talento, carattere e spirito di adattamento, portando a casa la terza edizione della Lazio Cup Women.

Successo memorabile a Villalba di Guidonia

Il quadrangolare, andato in scena sul rettangolo verde di Villalba di Guidonia, ha visto la partecipazione di importanti sodalizi del panorama calcistico del centro Italia come Lazio, Frosinone e Latina, tutti inseriti nella categoria Under 19.

Il cammino delle ragazze guidate in panchina dal tecnico Daniel Schiavi è stato impeccabile fin dalle prime battute della competizione. Nella semifinale d’esordio, la compagine umbra ha superato con un netto e perentorio quattro a uno le pari età del Latina, mettendo in mostra una straordinaria efficacia offensiva grazie alle firme di Castellani, Lapucci, Strappetti e Anselmi. In contemporanea, la formazione del Frosinone ha battuto la Lazio per tre a due, guadagnandosi il diritto di sfidare le giovani Fere nell’atto conclusivo del torneo.

Una finale decisa dal carattere e dal sacrificio

La finalissima contro le ciociari ha regalato emozioni intense al pubblico presente a Guidonia. A decidere l’incontro e a consegnare la coppa alla Ternana Women è stata una rete di Miriam Cecchini, abile a siglare l’uno a zero definitivo. Oltre al verdetto del campo, l’impresa sportiva è stata caratterizzata da una situazione di totale emergenza tecnica. Nel corso della prima sfida, infatti, entrambi i portieri della rosa sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco a causa di infortuni fisici.

Questo imprevisto ha spinto l’allenatore Schiavi a schierare tra i pali l’attaccante Sara Fabiani. La calciatrice ha risposto con coraggio e abnegazione, difendendo la porta prima nei minuti finali contro il Latina e successivamente mantenendo la rete inviolata per tutta la durata della finale contro il Frosinone. La giornata ha registrato anche la nota lieta dell’esordio assoluto per la giovanissima Bianca Strappetti, atleta nata nel 2011, la quale ha bagnato la sua prima presenza nell’Under 19 con un gol memorabile.

Trionfo totale anche per la categoria Under 12

L’onda d’urto vincente della società umbra si è estesa anche nella provincia di Terni, dove la selezione Under 12 ha partecipato alla prima edizione del Torneo di Calcio Femminile. La rassegna, inserita nella cornice del nono Memorial Andrea e Riccardo, è stata organizzata in modo impeccabile dall’ASD Real Avigliano con il preciso obiettivo di sviluppare e promuovere il movimento calcistico in rosa sul territorio.

Le giovanissime atlete dirette da Valentina Pompili hanno completato un percorso netto sul campo di Avigliano. Attraverso due prestazioni di alto livello, la squadra ha collezionato due vittorie consecutive battendo sia le padrone di casa dell’Avigliano Women sia la compagine del Perugia. I sei punti conquistati hanno permesso alle piccole Fere di chiudere la classifica generale al primo posto, sollevando il trofeo davanti al pubblico locale. La manifestazione si è conclusa con un terzo tempo collettivo offerto dal comitato organizzatore, che ha unito atlete e staff in un momento di autentica condivisione sportiva.