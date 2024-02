Sir Susa Vim trionfa con record 📸 [Foto gallery] – 4918 persone – di pubblico a Perugia

Sir Susa Vim trionfa con record – 4918 persone – di pubblico a Perugia

Sir Susa Vim trionfa – La Sir Susa Vim Perugia ha affrontato Itas Trentino in una partita di pallavolo che, sebbene non avesse impatto sulla classifica, è diventata un evento memorabile grazie alla vittoria dei Block Devils con uno straordinario record di pubblico. L’incontro, svoltosi ieri a Pian di Massiano, ha visto i Block Devils prevalere per 3-1, catturando l’attenzione di 4918 spettatori, stabilendo così un nuovo record di affluenza per il PalaBarton.

L’ambiente era elettrico, coinvolgente, e il PalaBarton ha ospitato per la prima volta la sua capacità massima. L’entusiasmo contagioso e la festa tra gli spalti hanno contribuito a rendere l’evento indimenticabile. Il coach Angelo Lorenzetti ha espresso la sua ammirazione per la dedizione e l’affetto del pubblico: “La cornice di pubblico di ieri al palazzetto è un segnale di attaccamento, fedeltà ed umiltà di questa gente. Gente che ha vinto in passato, ma che, in una partita sì di cartello ma dal significato di classifica praticamente assente, ha voluto essere presente sugli spalti per tifare.”

Il presidente Gino Sirci, anch’egli entusiasta, ha commentato il successo record: “4918 è un numero alto, ma anche un nuovo record da cercare in futuro di superare. Sono contento, il palazzetto pieno significa che stiamo facendo qualcosa che interessa alla gente e ci fa capire che stiamo lavorando bene.”

Nonostante la partita non avesse implicazioni sulla classifica, il coach Lorenzetti ha sottolineato la sfida nella preparazione e ha analizzato il match: “Un match che ha avuto spunti interessanti e momenti di pallavolo di altissimo livello. Non so se sia stata una partita vera, ma ci sono state cose buone e cose che non mi sono piaciute per niente.”

In conclusione, la Sir Susa Vim Perugia ha regalato agli appassionati un’indimenticabile serata di sport e intrattenimento, evidenziando il forte legame tra la squadra e la sua calorosa tifoseria.