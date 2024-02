Sir Susa. Si torna in palestra pensando a Padova

– Doppia seduta oggi per i Block Devils, domattina la partenza alla volta del capoluogo veneto dove domenica va in scena la terz’ultima di regular season. Con una vittoria con qualsiasi risultato il secondo posto è matematico. Da oggi in vendita i biglietti per il big match di domenica 25 febbraio contro Trento –

Dopo un giorno di riposo e recupero, è rientrata stamattina al PalaBarton la Sir Susa Vim Perugia.

Una specie di toccata e fuga quella dei Block Devils che sosterranno oggi a Pian di Massiano una doppia seduta, fisica al mattino e tecnica nel pomeriggio, prima della partenza domattina alla volta di Padova dove domenica i bianconeri scenderanno nuovamente in campo contro i padroni di casa della Pallavolo Padova per la terz’ultima di Superlega.

Si avvia dunque al termine la regular season con Perugia che, in virtù dei tre punti conquistati mercoledì a Cisterna e dei risultati maturati sugli altri campi, ha consolidato la sua posizione da seconda in classifica con otto lunghezze di ritardo dalla capolista Trento e con ancora otto punti di vantaggio su Piacenza, attuale terza in graduatoria. A tre giornate dalla fine e con la premessa che fino alla matematica tutto può sempre accadere, è chiaro che i primi due posti della griglia playoff sembrano ormai già assegnati a Trento ed appunto ai Block Devils.

Tutto molto più incerto alle spalle delle prime due con cinque formazioni, da Piacenza terza passando per Civitanova, Verona e Monza fino a Milano settima, racchiuse tutte in sei punti. Le ultime tre giornate propongono scontri diretti praticamente ad ogni turno ed è davvero difficile delineare una sorta di griglia playoff. Per l’ottava posizione invece sembra essere ormai una corsa a due tra Modena e Cisterna con i gialli emiliani in vantaggio di due punti (e tre vittorie) sui pontini.

Insomma, molto meglio per i Block Devils concentrarsi sul lavoro di crescita come squadra e sul match di dopodomani a Padova che, a proposito di matematica, potrebbe certificare il secondo posto in caso di vittoria con qualsiasi risultato.

Si va a giocare in casa di una formazione giovane, frizzante, ben allenata e senza più patemi di sorta avendo raggiunto matematicamente, con la vittoria di mercoledì a Catania, il proprio obiettivo che era quello della permanenza in Superlega. Permanenza strameritata perché arrivata con il gioco, con il coraggio, con la capacità della società veneta di mettere in mostra per l’ennesima stagione dei giovani in rampa di lancio come i due schiacciatori Gardini (classe ’99) e Porro (classe 2004) destinati ad una carriera importante. Altro punto di forza della squadra di coach Cuttini è la diagonale di posto due dove l’esperto Falaschi è stato protagonista ancora una volta di una stagione ad alto livello e l’opposto classe ’99 Gabi ha confermato le sue qualità in attacco ed in battuta già viste alla Lube. Il 2002 Crosato, il nazionale olandese Plak ed il nazionale tedesco Zenger completano i sette di partenza di Cuttini, formazione che, numeri alla mano, punta forte sul servizio ed in generale sulla gestione dell’intera fase break.