Memorial Bronzetti-Tobia torna il grande calcio

Torneo internazionale giovanile con importanti club a Terni

Il ritorno della manifestazione

Il calcio giovanile di livello internazionale si appresta a tornare protagonista in Umbria. Prende infatti il via la terza edizione del “Torneo Internazionale di Terni – Città di San Valentino”, manifestazione dedicata alla memoria di Ernesto Bronzetti e Claudio Tobia. L’evento registra quest’anno un incremento significativo dei partecipanti, consolidando una sinergia strategica con la Ternana Women per lo sviluppo del settore femminile. La rassegna agonistica, pianificata dal Comune di Terni insieme al club calcistico, ottiene il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e numerosi patrocini istituzionali, tra cui CONI, Provincia e Sport e Salute.

Le novità del settore femminile

La principale innovazione di questa stagione sportiva si concentra sul potenziamento del calcio in rosa. Nella giornata di mercoledì 17 giugno è previsto un triangolare riservato alla categoria Under 15. Sul terreno di gioco si sfideranno le compagini di Ternana Women, Lazio e Roma, tre società di spicco nel panorama giovanile italiano. I dettagli organizzativi sono emersi durante la conferenza ufficiale a Palazzo Spada. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco con delega allo Sport Paolo Tagliavento e Isabella Cardone, direttore generale della Ternana Women, evidenziando il valore formativo dell’iniziativa per le atlete.

I gironi del torneo maschile

Il tabellone maschile è dedicato alla categoria Under 14 e si svolgerà dall’11 al 14 giugno. Le undici formazioni iscritte sono suddivise in quattro raggruppamenti. Il Girone A comprende Real Madrid, Lazio e Olympia Thyrus. Nel Girone B si affronteranno Roma, Inter e Narnese. Il Girone C vede lo scontro tra Bologna e Terni FC Academy, mentre il Girone D include Napoli, Perugia e Football Campitello. Gli incontri si disputeranno a ingresso gratuito presso gli impianti cittadini Perona, Strinati e Cicioni, coinvolgendo l’intera rete dei club locali. Per l’occasione, i risultati delle sfide saranno consultabili in tempo reale su una piattaforma web dedicata.