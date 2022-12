Karate: Asia Pergolesi medaglia d’argento al Campionato Italiano per rappresentative regionali

Lo scorso fine settimana, presso il centro olimpico federale di Lido di Ostia, si sono svolti​ i Campionati Italiani per rappresentative regionali di Karate. Tra i convocati anche tre allievi del tecnico Rossano Rubicondi in forza al Team Karate Puleo di Firenze e quindi in rappresentanza della Toscana.

Tra gli over 18 buona, seppure senza piazzamento, la prova nel kata di Matteo Budelli.

Tra gli under 18 nel Kumite (combattimento a punti a contatto controllato) Samuele Rufini non va oltre il primo turno sconfitto dall’amico e rivale Lorenzo Torti di Foligno che poi si aggiudicherà un meraviglioso Bronzo.

Non delude le aspettative invece Asia Pergolesi che nella categoria +66 kg approda in finale dopo aver battuto per 6-1 e 4-0 rispettivamente le rappresentanti di Lombardia e Lazio.

In finale, seppure al termine di un incontro vibrante, si deve “arrendere” alla campana Annapia Desiderio medaglia di bronzo agli ultimi mondiali giovanili in Turchia.

“Resta un po’ di amaro in bocca perchè la vittoria era alla nostra portata, manca qualcosina ancora per portare Asia al livello che merita. Serve solo tanta umiltà e a testa bassa lavorare lavorare e lavorare” le parole del tecnico Rossano Rubicondi che per la prima volta è stato convocato come tecnico della rappresentativa regionale Toscana.