Acea Rugby Perugia mette in difficoltà Prato e si arrende solo alla distanza

La squadra biancorossa esce a testa alta dalla sfida contro i toscani. Bene nel primo tempo, poi il calo nella ripresa. Cintioli: “Alla lunga abbiamo subito la loro fisicità, ma la prestazione è un bel segnale per il futuro”.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Acea Rugby Perugia, ma rispetto alla trasferta di Pesaro la squadra biancorossa ha ben figurato contro il quotato Cavalieri Prato e il risultato finale (11-20) la penalizza più del dovuto. Una partita bloccata nel primo tempo, con i ragazzi di Puerari che hanno avuto il merito di difendere bene e di sbloccare il tabellino al momento dovuto (6-3). E’ mancato qualcosa in attacco per aumentare il vantaggio rispetto ad un Prato che è partito in sordina e che si è presentato a Perugia non nelle migliori condizioni di forma. La squadra toscana è uscita alla distanza mettendo in campo maggiore fisicità ed esperienza.

“La differenza è stata questa – conferma il biancorosso Alessandro Cintioli – con Prato che ha dimostrato di essere più forte sul piano fisico e noi da questo punto di vista abbiamo pagato. Peccato perché siamo partiti bene e meritavamo qualcosa in termini di risultato. Dobbiamo lavorare di più sull’uscita dalla nostra area e nell’andare ad aggredire il campo avversario. Resta una buona prestazione in senso generale”.

L’Acea Rugby Perugia chiude l’anno con una sconfitta ma a fronte della prestazione fornita può guardare al futuro con maggiore ottimismo.

“Abbiamo raggiunto un buon livello con questa partita – dichiara il flanker dell’Acea Alessandro Carciani – e dobbiamo continuare così. Abbiamo pagato la loro fisicità, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo, invece, abbiamo tenuto bene il campo e meritato di chiudere in vantaggio”.

Ora la squadra di Puerari andrà sportivamente in ‘letargo’, con oltre un mese di distanza dalla prossima partita che è in programma per fine gennaio. L’occasione per mettere a punto alcuni aspetti tattici e per preparare al meglio una seconda parte di stagione, dove l’obiettivo principale resta la salvezza.

ACEA RUGBY PERUGIA – CAVALIERI PRATO 11-20 (6-3)

Marcatori: 26’ pt C.P. Perugia Romei (3-0), 31’ pt C.P. Prato Magni (3-3), 39’ pt C.P. Perugia Romei (6-3). 12’ st meta Prato Morelli tr. Magni, (6-10), 27’ st meta PRATO Mardegan (6-15), 30’ st meta PERUGIA Lucenti (11-15).36’ st meta PRATO Morelli (11-20).

PERUGIA: Lucenti, Bevagna L., Agnelli E., Romei, Nataletti, Cintioli, Battistacci, Matarazzo, Chierici, Bernardini, Pelliccia, Toth, Nicita, Stern, Caruso. A disp.: Camuzzi, D’Alba, Alunni, Milizia, Carciani, Agnelli G., Bevagna F., Doukoure. All.: Puerari.

PRATO: Pesci, Bartalli, Puglia, Marzucchi, Nistri, Magni, Renzoni, Morelli, Righini, Reali, Casciello, Taelega, Casini, Trivilino, Rudalli. A disp.: Scuccimarra, Sansone, Battisti, Mardegan Ciampolini, Conigli, Castellana, Chelardini. All.:Chiesa A.