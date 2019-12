Rete “10 dicembre e oltre” ‘ndrangheta si sconfigge, guardia alta tutti!

Siamo la rete “10 dicembre e oltre”, formata da decine di associazioni e gruppi del territorio di Perugia e dell’Umbria. Crediamo che di fronte alle notizie che emergono in questi giorni sull’aggressione mafiosa al nostro territorio non si possa restare in silenzio.

Le nostre realtà, impegnate quotidianamente su più fronti – dal lavoro all’ambiente, dalla solidarietà all’accoglienza, dalla giustizia sociale alla legalità per l’attuazione della Costituzione – fanno della partecipazione e dell’attivismo il loro agire quotidiano.

Ma evidentemente, di fronte al salto di qualità compiuto dalla ‘ndrangheta, che sembra puntare sempre più in alto, fino a lambire la politica locale e le amministrazioni pubbliche, c’è bisogno di fare di più, serve uno scatto collettivo di corresponsabilità.

Lo scorso 10 dicembre, ospitati dall’Università per Stranieri, abbiamo celebrato insieme il 71esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Quel documento fondamentale, troppo spesso dimenticato, parla di uguaglianza, dignità e fratellanza di tutti gli esseri umani: esattamente i valori che le mafie mettono in discussione, ma anche quelli che temono di più.

È su questo versante che – affiancando l’azione della magistratura e delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il prezioso lavoro – possiamo tutte e tutti fare la nostra parte. Il nostro impegno, dunque, sarà quello di attivarci, informarci e informare, approfondire e restare vigili per non farci trovare impreparati, mantenendo alta l’attenzione della cittadinanza tutta.

