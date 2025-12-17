Iacobelli celebra l’Arma umbra con auguri solenni

Medaglie e riconoscimenti rafforzano il legame con la comunità

Di Tommaso Benedetti

Iacobelli celebra – A Perugia, nella storica Caserma Garibaldi di corso Cavour, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, ha incontrato i militari della Legione Carabinieri Umbria per un saluto augurale in vista delle festività natalizie. L’alto ufficiale, proveniente da Roma e responsabile delle Legioni di Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, ha rivolto parole di vicinanza e gratitudine ai carabinieri e alle loro famiglie, sottolineando il valore umano e professionale di un impegno quotidiano che si traduce in sicurezza e coesione sociale.

Accolto dal Generale di Brigata Luca Corbellotti, Comandante della Legione Umbria, Iacobelli ha incontrato i vertici provinciali di Perugia e Terni, insieme a rappresentanti di ufficiali, sottufficiali e associazioni legate all’Arma, tra cui l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Nastro Verde, che riunisce gli insigniti della Medaglia Mauriziana. Nel corso della cerimonia, il Comandante ha consegnato l’onorificenza a due militari umbri, ricordando le origini del riconoscimento, istituito nel 1839 da Re Carlo Alberto, e il suo significato di fedeltà e servizio prolungato per oltre cinquant’anni.

Il Generale ha rimarcato come le Stazioni Carabinieri siano percepite dalle comunità come presidi di fiducia, luoghi di prossimità e ascolto, capaci di instaurare un rapporto diretto con i cittadini. Ha parlato di un “patto di fiducia” che si rinnova ogni giorno attraverso gesti semplici ma concreti, che rendono l’Arma parte integrante della vita sociale. Ha inoltre evidenziato la sinergia interistituzionale che consente di garantire ordine pubblico e sicurezza, rafforzando il ruolo dei carabinieri come “patrimonio delle comunità”.

La cerimonia ha assunto un forte valore simbolico, non solo per gli auguri natalizi, ma anche per il riconoscimento del lavoro svolto dai militari umbri. L’incontro ha ribadito l’importanza della presenza costante dell’Arma sul territorio, capace di coniugare tradizione e modernità, disciplina e umanità. Un messaggio che ha voluto sottolineare la continuità di un impegno che va oltre il servizio, diventando testimonianza di dedizione e responsabilità verso la collettività.