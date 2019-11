Maria Gigliola Rosignoli, da Assisi a dirigente sanitario a Pavia

di Claudia Maria Travicelli

Il 25 Novembre la Dottoressa Maria Gigliola Rosignoli direttore del Distretto dell’Assisano e Dirigente del Presidio Ospedaliero di Assisi, assumerà il prestigioso incarico di Direttore Sanitario centrale degli Istituti Riuniti “ Maugeri” con sede legale a Pavia e con una rete ospedaliera in tutto il territorio nazionale ad alta specializzazione. La Dottoressa Rosignoli è stata scelta per questo incarico, anche a partire dal fatto che aveva partecipato alla selezione per Direttore Generale per le ASL della Lombardia, collocandosi nella ristretta lista finale.

Cittadini del nostro territorio e gli operatori

I cittadini del nostro territorio e gli operatori, essendo a conoscenza della mia personale amicizia e stima per la Dottoressa Rosignoli, si sono rivolti a me per portare il loro semplice, ma sentito ringraziamento e saluto. Nel territorio e tra gli operatori si vive un duplice sentimento, da una parte il dispiacere di perdere una dirigente molto capace ed umana, che ha prodotto importanti risultati per la qualificazione dei servizi territoriali e dell’ospedale di Assisi.

Riconosciuti il talento e le competenze

Dall’altra l’orgoglio di vedere riconosciuti il talento e le competenze della Dottoressa Rosignoli, che è sempre stata animata da passione ed attaccamento al Sistema Sanitario, con una importante capacità di innovazione progettuale. Vogliamo con queste righe augurarle buon lavoro, ma anche esprime l’auspicio che la Dottoressa Rosignoli possa tornare, con un ruolo importante e forte di questa esperienza al Maugeri a dare il suo contributo al Sistema Sanitario Dell’Umbria.

Un messaggio che l’amica Dottoressa Rosignoli mi ha sempre trasmesso

Infine mi sia concesso un personale ringraziamento ed augurio, per il grande ed importante lavoro svolto, impegno che ho potuto constatare anche da Assessore della città di Assisi. Un messaggio che l’amica Dottoressa Rosignoli mi ha sempre trasmesso, dal quale ne ricordo le parole positive di incoraggiamento, oggi con commozione le faccio mie “ bisogna credere in noi stessi, nelle nostre capacità, nelle nostre competenze, nel nostro bagaglio professionale, culturale ed umano”, solo così potremo dimostrare … ed oggi Gigliola, ancora una volta dimostrerà!