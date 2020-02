Lega Umbria risponde al numero 075/5763070 dal lunedì al venerdì

Un numero di telefono (075/5763070) attivo dal lunedì al venerdì (ore 10–13) e una mail (gruppolegaumbria@gmail.com) a disposizione dei cittadini che vogliono richiedere informazione, esporre problematiche o avanzare proposte. Lo annuncia il capogruppo a Palazzo Cesaroni, Stefano Pastorelli, spiegando che si tratta del servizio “la Lega Umbria risponde”.

“Un doppio canale di comunicazione – evidenzia Pastorelli – creato per essere sempre più vicino ai territori e rispondere in maniera veloce e adeguata a tutte le esigenze. Il cittadino potrà telefonare ai nostri uffici o mandare una mail – sottolinea il capogruppo – sia per quello che concerne la richiesta di informazioni, sia per essere indirizzato verso i canali adeguati alla risoluzione dei problemi. In questo modo – conclude Pastorelli – abbattiamo ulteriormente quella distanza tra la politica e il cittadino che in quanto Lega abbiamo già superato con la presenza costante in Umbria tra la gente con gazebo, sedi, sezioni e volontari che quasi ogni giorno sono in stretto contatto con i territori di competenza”.

E noi abbiamo chiamato subito per verificare, ma non ha risposto nessuno e sono appena le 11.26. Abbiamo chiamato anche il consigliere capogruppo Stefano Pastorelli ma, dopo due tre squilli, è “entrata la segreteria telefonica”. Riproveremo!

Contattati dalla comunicazione del “Carroccio”, che ci ha assicurati che era una assenza momentanea, abbiamo richiamato, e questa volta la risposta c’è stata.

Speriamo che, in giornata, lo faccia anche Pastorelli gravato, come immaginiamo, da molteplici impegni. E, di fatto, il capogruppo Stefano Pastorelli ci ha contattati a mezzo whatsapp in quanto in quel momento noi non raggiungibili e ci ha assicurato che, come scritto nella comunicazione, c’è sempre una persona a disposizione.