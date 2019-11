Governatrice Tesei è al lavoro per la formazione della nuova giunta

La governatrice Donatella Tesei è al lavoro per la formazione della nuova giunta. Il carroccio rivendica due deleghe pesanti: la sanità e l’agricoltura. Per la sanità, dove accanto all’avvocato Giuseppe Caforio, sembra farsi strada anche una figura di rilievo di fuori regione. Il Capitano avrebbe chiesto precise garanzie in tal senso.

Tra i nomi dei probabili assessori “esterni” figura anche quello di Michele Fioroni, attuale componente dell’esecutivo comunale. Se il titolare dello Sviluppo economico perugino dovesse entrare a Palazzo Donini, in giunta Romizi ci sarebbe un rimpasto.

All’interno di Forza Italia la coordinatrice Catia Polidori, l’onorevole Raffaele Nevi e la senatrice Fiammetta Modena discutono: hanno fissato i paletti per l’eventuale ingresso in giunta di un azzurro, dovrebbe toccare a Roberto Morroni in base alle preferenze. Se l’ex sindaco non dovesse accettare le dimissioni da consigliere, toccherebbe a Laura Pernazza o al folignate Riccardo Meloni. Tornando al carroccio ricordiamo che Valerio Mancini è il candidato consigliere regionale più votato di tutte le liste.

Intanto la Tesei sta anche ragionando sul capo di Gabinetto e i componenti della sua segreteria. Ambiti per i quali la neo governatrice potrebbe attingere tra i fedelissimi di Montefalco.