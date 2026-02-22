Giustizia: la riforma liberale che sfida il potere correntizio

Il risultato rispecchia quanto si e' visto in campo nei 97 minuti della Unipol Domus

LECCE (ITALPRESS) – L’Inter rialza la testa dopo il ko di Bodo e torna al successo. I ragazzi di Cristian Chivu espugnano 2-0 il Via del Mare di Lecce, nel match valevole per la 26esima giornata di Serie A: decidono nella ripresa i gol di Mkhitaryan e Akanji. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con […]

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sulla base di un’analisi approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana decisione sui dazi emessa ieri, dopo molti mesi di riflessione, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, vi prego di lasciare che questa dichiarazione serva a rappresentare che io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti […]

MILANO (ITALPRESS) – Arriva dal pattinaggio di velocità la 30a medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con il bronzo di Andrea Giovannini nella finale maschile. L’azzurro viene sorpreso, come l’intero gruppo dei big, dalla fuga iniziale: l’olandese Jorrit Bergsma e il danese Viktor Hald Thorup staccando tutti, arrivando a mezza pista di vantaggio. […]

TORINO (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta in Champions nell’andata del play-off in casa del Galatasaray, la Juventus cade anche allo Stadium in campionato. A Torino, nel match valido per la 26^ giornata di Serie A, il Como passa 2-0 grazie alle reti di Vojvoda nel primo tempo e Caqueret nella ripresa. Un uno-due che stende […]

MIAMI (FLORIDA) (ITALPRESS) – La declinazione statunitense della “corsa più bella del mondo”, come la definì Enzo Ferrari, torna in Florida dal 20 al 23 febbraio 2026 per la sua seconda edizione. Sono circa settanta gli equipaggi confermati nelle diverse categorie, con un parterre che rispecchia il mix internazionale dello scorso anno e una forte […]

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mentre i cinesi celebrano l’Anno del Cavallo, la cultura tradizionale ha guadagnato popolarità, con diversi elementi del patrimonio che “salgono sul carro” per celebrare l’animale zodiacale associato a velocità, forza e successo.Le vacanze per il Capodanno cinese si svolgono dal 15 al 23 febbraio. I turisti che affollano attrazioni, fiere dei […]

Il tecnico della Roma: "Contro la Cremonese indisponibili sia Dybala che Soule'".

MILANO (ITALPRESS) – “Più andiamo avanti più le gare diventano importanti”. Alla vigilia della sfida contro il Parma, in programma domani alle 18 a San Siro, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa concentrandosi sull’importanza del momento della stagione e sugli obiettivi della squadra. “Parlare di quello che è successo col […]