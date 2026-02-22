Giustizia: la riforma liberale che sfida il potere correntizio

Un dibattito acceso anima il futuro del sistema giudiziario a Terni
TERNI, 22-02-2026 – Il cuore pulsante del dibattito sulla metamorfosi del sistema giudiziario italiano ha trovato casa nella sala consiliare di Terni, dove il coordinamento delle forze liberali ha dato vita a un confronto serrato sulle ragioni del Sì. Non si è trattato di una semplice passerella politica, ma di un’analisi tecnica e sociologica profonda, volta a scardinare i pilastri di un ordinamento che molti, tra i presenti, ritengono ormai anacronistico e prigioniero di logiche interne che ne minano la credibilità agli occhi dei cittadini.
Al centro delle riflessioni proposte dai relatori emerge con forza il tema della “terzietà” del magistrato. Secondo Claudio Petruccioli, già presidente della Rai, la deriva correntizia della magistratura ha finito per ricalcare le dinamiche dei partiti, creando un cortocircuito dannoso per lo Stato. La partecipazione al voto referendario non è dunque vista come un atto di schieramento pro o contro l’esecutivo in carica, ma come un esercizio di responsabilità civile necessario per evitare che l’attuale sistema si cristallizzi per i prossimi trent’anni. L’obiettivo dichiarato è quello di una giustizia che non debba rispondere a dinamiche di potere interne ma solo alla legge, garantendo al cittadino un arbitro davvero imparziale e non un “compagno di squadra” della pubblica accusa.
Un contributo significativo è arrivato da Anna Paola Concia, la quale, portando l’esperienza del modello tedesco, ha evidenziato come l’Italia rappresenti un’anomalia nel panorama delle democrazie occidentali. In Germania, la separazione tra chi giudica e chi accusa è netta, e la figura del magistrato è circondata da un’aura di riserbo che impedisce la trasformazione del giudice in personaggio mediatico. La critica mossa a una parte della sinistra è quella di aver abbandonato le storiche battaglie riformiste, come quelle portate avanti da figure del calibro di Giuliano Vassalli, per inseguire una narrazione basata sulla paura piuttosto che sul merito della riforma. Separare le carriere, in quest’ottica, non significa indebolire la magistratura, ma rafforzarne la dignità e la funzione democratica.
Il racconto di casi concreti ha reso tangibile la necessità di un cambiamento radicale. L’avvocato Francesco Donzelli ha richiamato alla memoria le distorsioni emerse con il “caso Palamara”, descrivendo situazioni in cui la progressione professionale di un magistrato può essere ostacolata da logiche di appartenenza o, peggio, da ritorsioni interne per sentenze non gradite. Se un giudice si sente libero di rigettare una richiesta cautelare senza il timore che il “referente amico” del pubblico ministero nel CSM possa compromettere la sua carriera, allora la riforma avrà raggiunto il suo scopo primario: proteggere l’individuo da un esercizio del potere potenzialmente arbitrario.
La proposta di introdurre il sorteggio per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura è stata difesa dalla professoressa Emanuela Pistoia, ordinario di Diritto dell’Unione Europea. Il parallelismo con il mondo universitario suggerisce che l’estrazione a sorte possa neutralizzare le influenze lobbistiche, garantendo commissioni più equilibrate e competenti. Sfidando il dogma dell’intangibilità della Carta, Pistoia ha ricordato che la Costituzione è un organismo vivo, nato per essere adattato alle esigenze di una società che evolve. Anche i giovani, rappresentati da Elisa Modarelli, chiedono a gran voce un sistema che recuperi la fiducia della popolazione, attualmente ai minimi storici, attraverso trasparenza e meritocrazia.
Infine, l’avvocato Francesca Carcascio, alla guida della Camera Penale locale, ha denunciato l’eccessiva contiguità tra giudici e accusatori, che spesso condividono percorsi professionali e uffici, creando una percezione di squilibrio nel processo. La separazione dei ruoli non è una vendetta della politica, ma una garanzia costituzionale affinché il rito accusatorio sia autentico e non una mera formalità. L’invito finale, rivolto a tutto l’elettorato, è quello di informarsi oltre gli slogan, riscoprendo le radici di una cultura giuridica che mette al centro il giusto processo e la libertà dell’individuo, lontano da ogni forma di populismo giudiziario.
