Giunta Tesei, ultimi nodi da sciogliere, Michele Fioroni ci sarà o no?

La governatrice, Donatella Tesei, oggi o domani mattina sul tardi dovrebbe firmare i decreti di nomina dei cinque assessori. La giunta è quasi fatta, ma solo un nodo e ancora da sciogliere. Tutto gira intorno a Michele Fioroni, voluto dalla presidente fin dal primo giorno, poi indicato come tecnico esterno da Fratelli d’Italia. La loro leader, Giorgia Meloni, poi però aveva chiaramente detto di volere un politico come assessore e non un tecnico esterno non iscritto al partito.

Nel corso del tempo per il secondo partito sono spuntati anche i nomi di Moreno Fortini e Michela Sciurpa, entrambi non eletti. Forse dovrà cambiare idea? Oppure a Fioroni sarà dato un altro incarico con qualche nomina in un’Agenzia o Partecipata? Tenendo conto che il più votato Marco Squarta ricoprirà l’incarico di presidente dell’Assemblea Legislativa.

Un altro problema era il secondo assessore della Lega. Il primo è Luca Coletto dal Veneto che avrà la delega alla sanità. Se prima il Carroccio aveva chiesto tre pedine poi si è dovuto accontentare di due. Chi sarà il secondo nome che entrerà a Palazzo Donini? Caparvi in Giunta vuole Enrico Melasecche, mentre Tesei preferirebbe Daniele Carissimi.

Stando così le cose, forse la presidente dovrà cedere su Michele Fioroni, poiché l’ha spuntata su Paola Agabiti, eletta nella sua lista. L’assessore di Romizi potrebbe cedere per far entrare in giunta Enrico Melasecche, uno dei non eletti ed assessore ternano della giunta Latini.

Con gli azzurri di Forza Italia non si discute più di tanto. Vogliono due nomi, uno in giunta e uno in consiglio: Roberto Morroni resterebbe consigliere e in giunta ci sarebbe un secondo rappresentante. Il nome potrebbe essere quello di Laura Pernazza, sindaco di Amelia. Come andrà a finire? Michele Fioroni ci sarà in giunta?