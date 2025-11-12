Emanuele Prisco, sottosegretario, Zes estesa a Umbria e Marche

12 Novembre 2025 Breaking News, Politica
Il nuovo decreto per l'ordine pubblico riceve il via a Roma

Il sottosegretario: misura strategica per la crescita

L’approvazione definitiva da parte della Commissione Bilancio della Camera della proposta di legge che amplia la Zona economica speciale (Zes) anche all’Umbria e alle Marche segna un passaggio considerato cruciale per il futuro produttivo del Centro Italia. Il sottosegretario all’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, ha espresso “grande soddisfazione” per una decisione che, a suo avviso, riconosce la vitalità del tessuto imprenditoriale locale e offre strumenti concreti per attrarre investimenti, modernizzare le strutture e stimolare nuova occupazione.

Prisco ha sottolineato come il provvedimento rappresenti una risposta attesa da tempo dalle imprese e dai territori, in particolare dalle aree interne che più soffrono la mancanza di infrastrutture adeguate. “La Zes – ha rimarcato – è un’occasione straordinaria per rilanciare la competitività e ridare slancio a comunità che hanno bisogno di prospettive solide”.

Il sottosegretario ha inoltre ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’intero esecutivo, citando in particolare il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, per l’attenzione dimostrata verso l’Umbria. In un contesto definito “storicamente complesso”, Prisco ha richiamato la necessità di visione e coraggio, sottolineando che la Zes può diventare un motore di sviluppo capace di generare nuova fiducia.

La misura, secondo il sottosegretario, non si limita a un intervento tecnico, ma assume il valore di svolta economica e sociale, con effetti attesi sulla riqualificazione delle infrastrutture, sull’innovazione e sulla capacità di attrarre capitali. “È una notizia importante – ha concluso – che rafforza la competitività del Centro Italia e apre prospettive di crescita e lavoro per Umbria e Marche”.

I video

 

Ostensione San Francesco: Assisi riabbraccia il suo Patrono
Ostensione del corpo di San Francesco, il messaggio del vescovo mons Domenico Sorrentino
Il telegiorale dell'Umbria del 20 febbraio 2026
Il telegiorale dell'Umbria del 20 febbraio 2026
Ventimiglia, operazione congiunta italo francese contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandes
Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, sei arresti nelle province di Brindisi, Bari, Sa
Rapina a mano armata alla Banca Centro di Ponte San Giovanni
L’amministrazione condivisa è una palestra di democrazia
Giornate di Raccolta del Farmaco, a Terni 502 000 persone riceveranno aiuto
Al Chianelli un convegno, Perugia Centro di eccellenza europeo per le emoglobinopatie
Rassegna_Stampa_Umbria
Rassegna_Stampa_Umbria
Il telegiornale dell'Umbria del 19 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 19 febbraio 2026
Uil Pensionati dell’Umbria, Elisa Leonardi è stata rieletta segretaria generale
Torino, maxi operazione contro gli antagonisti 18 misure cautelari dopo cortei, irruzioni e scontri
Stalking ad alta quota a Napoli, utilizza drone per spiare la sua ex compagna
Sicurezza Italia Regno Unito, Si è svolta a Roma la terza riunione del Comitato strategico congiunto
Protezione civile, il Piano intercomunale della Valnerina, Norcia è Comune capofila
Papa Leone XIV tornerà in Umbria, il 6 agosto incontrerà i Giovani d’Europa
Iscriviti

 

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*