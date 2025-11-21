Bandecchi e Boccia tra ironia e politica a Radio1

Battute, previsioni e gaffe nello show di Un Giorno da Pecora

(ANSA) – NAPOLI, 21 NOVEMBRE 2025 – Stefano Bandecchi e Maria Rosaria Boccia hanno animato la trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 con un intervento che ha mescolato politica, ironia e leggerezza. Collegati in diretta video, i due candidati alle regionali in Campania hanno risposto alle domande dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, regalando momenti di comicità e dichiarazioni destinate a far discutere.

Alla domanda sui confini della regione che intendono governare, Bandecchi e Boccia hanno dato risposte imprecise e volutamente scherzose: Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise e persino un “pezzettino di Abruzzo” sono stati citati, con Bandecchi che ha poi corretto il tiro mostrando lo smartphone e ammettendo di aver verificato su Google. Una gaffe trasformata in siparietto, accolta con risate e battute.

Boccia ha poi lanciato una previsione destinata a far rumore: “Nel 2027 Bandecchi sarà presidente del Consiglio”. Una dichiarazione che ha sorpreso i conduttori e il pubblico, accompagnata dalla sua aspirazione personale: diventare ministro della Cultura in un ipotetico governo guidato dal sindaco di Terni. Bandecchi ha replicato con ironia, paragonando la scelta al ministro Gennaro Sangiuliano e scherzando sul gusto della collega per le “teste pelate”. Il tono della conversazione è rimasto leggero e pungente, con battute reciproche e riferimenti personali. Boccia ha raccontato di un piccolo incidente capitato a Bandecchi, che si sarebbe graffiato senza applicare un cerotto, trasformando anche questo dettaglio in occasione di ironia.

L’intervento ha mostrato un lato diverso della politica, lontano dai toni istituzionali e più vicino a un linguaggio popolare e diretto. Bandecchi e Boccia hanno scelto di presentarsi al pubblico con spontaneità, alternando dichiarazioni programmatiche a momenti di intrattenimento.