Previsioni meteo arriva il maltempo in Umbria, prevista pioggia

SABATO 29 AGOSTO

Al Nord giornata perturbata con rovesci e temporali, a tratti anche intensi su Alpi, Prealpi e province a Nord del Po. Temperature in calo al Nordovest, massime tra 24 e 28, superiori in Romagna. Al Centro peggiora sulla Toscana con temporali anche di forte intensità. Altrove più asciutto e soleggiato. Temperature in aumento, massime tra 30 e 34. Al Sud l” alta pressione è garanzia di stabilità e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Caldo intenso. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38.

DOMENICA 30 AGOSTO

Al Nord marcata instabilità atmosferica con rovesci e temporali diffusi, a tratti ancora di forte intensità. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 21 e 25. Al Centro tempo in deciso peggioramento con acquazzoni e temporali, in estensione dalla Toscana verso Umbria, alto Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime tra 26 e 30. Al Sud ancora caldo intenso e bel tempo; su Campania e Molise nuvolosità in progressivo aumento, ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 33 e 37.

LUNEDI” 31 AGOSTO

Al Nord ancora a tratti instabile con acquazzoni e locali temporali pomeridiani, più frequenti sul Triveneto. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26. Al Centro giornata improntata a condizioni di diffuso maltempo con rovesci, temporali a tratti intensi e venti in rinforzo. Temperature in decisa diminuzione, massime tra 20 e 25. Al Sud tempo in graduale peggioramento con nubi e rovesci in transito a partire da Campania, Molise, Lucania, alta Puglia e Nord Sicilia. Temperature in flessione, massime tra 28 e 33.

L” allerta maltempo, precisa Ferrara, riguarderà da domani quasi tutto il Nord, in particolare Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed alta Toscana.

“Una violenta perturbazione che già questa sera raggiungerà il settentrione portando temporali nei settori a nord del Po – aggiunge – domani coinvolgerà tutto il Nord Italia e l” alta Toscana con temporali forti o grandinate, e colpi di vento. I fenomeni saranno più insistenti e abbondanti su Alpi, Prealpi e nelle zone Pedemontane: in queste zone si potranno avere picchi tra i 100 ed i 150 mm di pioggia nella giornata di domani“.

Forti temporali si registreranno in val Padana

Forti temporali si registreranno in val Padana, dove pioverà di più ma non in maniera organizzata. In Liguria, continua il meteorologo di 3bmeteo.com, “temporali forti non sono esclusi tra genovese e spezzino”. Domenica la perturbazione coinvolgerà anche il Centro, con maltempo che si avrà anche in Toscana, Umbria, Marche e in serata anche il Lazio e l” Abruzzo.

“Completamente diverso lo scenario meteorologico al sud Italia – nota l” esperto – dove il weekend sarà bello ma molto caldo. Mentre al Nord le temperature da domani scenderanno fino a 10 gradi rispetto ai giorni scorsi (al centro entro domenica sera fino a 8 gradi in meno), al Sud si avranno picchi di 38-40 gradi a causa dei forti venti di Scirocco e Libeccio.

Tuttavia al meridione entro l” inizio della prossima settimana qualche rovescio (non violento) smorzerà almeno parzialmente la canicola. “In generale – continua Ferrara – il clima sarà a tratti autunnale tra lunedì e martedì”. Secondo il meteorologo, quella in arrivo è una perturbazione “intensa, con fenomeni diffusi e rilevanti”.