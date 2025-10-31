Piogge e schiarite: Italia tra nebbie e instabilità

Weekend incerto, lunedì con sole a tratti e piogge sparse

Le condizioni meteorologiche sull’Italia si preannunciano altalenanti nel primo fine settimana di novembre, con un quadro che varia sensibilmente da Nord a Sud. Secondo le ultime indicazioni, sabato 1 novembre sarà dominato da nuvolosità diffusa al Nord, accompagnata da foschie mattutine in pianura e piovaschi intermittenti sui rilievi alpini. I venti saranno deboli e proverranno da sud. Al Centro, il tempo si manterrà asciutto, ma il cielo resterà poco visibile, con nubi irregolari e nebbie locali nelle prime ore. Al Sud, la giornata sarà generalmente stabile, seppur con coperture sparse; possibili rovesci interesseranno la Sicilia e la Calabria ionica.

Domenica 2 novembre, il Nord sarà investito da un peggioramento marcato, con piogge diffuse e intensificazioni locali in montagna e sulla Liguria. Il Centro vedrà un inizio parzialmente soleggiato, ma la Toscana sarà teatro di un progressivo peggioramento nel pomeriggio. I venti continueranno a soffiare da sud. Al Sud, il tempo resterà prevalentemente asciutto, con nuvolosità variabile e venti instabili.

Lunedì 3 novembre, il Nord tornerà a godere di ampie schiarite, salvo residui fenomeni sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro, la Toscana si distinguerà per un ritorno del sole, mentre altrove si alterneranno piogge e pause asciutte. Il Sud sarà avvolto da nubi compatte, con precipitazioni intermittenti e sprazzi di sole, specie in Calabria.

Il quadro complessivo evidenzia una transizione stagionale in pieno svolgimento, con dinamiche atmosferiche instabili che richiedono attenzione, soprattutto per chi si sposterà nel weekend.