Maltempo, allerta meteo, piogge e temporali sul Centro nord

Ancora maltempo in arrivo sull’Italia: una perturbazione posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il nord Africa porterà piogge sulle regioni del centro nord e venti forti su quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un” allerta meteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e vento, sulla Sardegna e successivamente su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Per domani sono previsti invece venti di burrasca sulla Sicilia, in estensione alla Calabria. Il Dipartimento ha anche valutato per domani un’allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Come mostra la mappa radare della protezione civile aggiornata alle ore 12.15, sono già in atto diversi temporali sull’Umbria, che si sono formati a ridosso dei rilievi appenninici, e sulla zona dei Martani e Peglia-Montarale. Nelle prossime ore i temporali si faranno più diffusi ed estesi e andranno ad interessare altre zone del territorio regionale, in particolar modo il comparto appenninico e le zone centro-settentrionali della regione. Questa instabilità anticipa il peggioramento già annunciato nei giorni scorsi che porterà domani precipitazioni estese sulla nostra regione, precipitazioni che poi almeno fino a mercoledì prossimo, a fasi alterne, insisteranno sull’Umbria, anche se in un contesto di temperature in linea alla norma, o leggermente inferiore da lunedì-martedì prossimi

Da segnalare il temporale del tardo pomeriggio di ieri che ha colpito diverse zone della regione, tra cui il Piegarese, Marscianese, Tuderte e Folignate , con pioggia insistente fino a tarda notte in alcune zone, fenomeno molto particolare per la stagione, con accumuli importanti

Michele Cavallucci

Staff Perugia Meteo