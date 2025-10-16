Maltempo al Sud, ottobrata al Nord: Italia divisa in due

Tre cicloni in arrivo, piogge intense e sole persistente

Trentasei ore di piogge torrenziali stanno flagellando il Sud Italia, mentre il Nord continua a godere di un clima insolitamente mite. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la causa è il contrasto tra il calore marino residuo e le prime incursioni fredde autunnali. L’allerta è massima su Sardegna orientale, Sicilia, Calabria ionica, Campania e Metaponto, con particolare attenzione ai bacini tirrenici e alle isole Pontine, dove si temono nuovi nubifragi. La Calabria ionica è già sotto piogge incessanti.

La giornata di giovedì 16 si preannuncia critica: il Sud sarà investito da temporali violenti, mentre il Centro vedrà instabilità su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Al Nord, invece, solo qualche nube sulle Alpi, con prevalenza di sole altrove. Venerdì 17 porterà un lieve miglioramento, ma persistono rovesci sparsi su Puglia, Basilicata e Calabria. Sabato 18 sarà più stabile, ma solo temporaneamente: domenica è atteso un nuovo ciclone in arrivo dall’Algeria, diretto verso Sicilia e Calabria, con ulteriori precipitazioni.

Lunedì 20, infine, il terzo ciclone della serie dovrebbe spostarsi verso il Nord e il Centro Tirreno, invertendo la mappa del maltempo. Le regioni settentrionali, finora baciate dal sole e da temperature gradevoli, potrebbero subire un brusco cambiamento. Intanto, l’ottobrata prosegue su Alpi, Triveneto, Toscana, Umbria e Marche, dove il clima resta stabile e piacevole.