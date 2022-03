Eurochocolate Perugia, solo oggi, presenti oltre 1.000 i bambini

Eurochocolate prosegue con successo A Passo d’Uovo presso gli storici Giardini del Frontone dove fino al prossimo 3 Aprile sarà possibile vivere una vera e propria full immersion al sapor di cioccolato.

La prima domenica di evento si è caratterizzata in particolare per la partecipazione di oltre 1.000 bambini ai vari laboratori ludico didattici in programma nell’arco della giornata. Affollatissime infatti sono state le otto aree Choco Funny dedicate ai più piccini e ai loro genitori.

La parola va quindi al Choco Staff, a partire da Arianna che nell’area Mi si è rotto l’uovo non l’ho fatto apPOST – realizzata in collaborazione con il POST, Museo della Scienza di Perugia – accoglie senza sosta il giovanissimo pubblico guidandolo alla scoperta del coding, in compagnia di simpatici personaggi che devono seguire un percorso schivando coloratissimi ovetti: “I bambini – spiega – partecipano con entusiasmo sfidandosi tra di loro o coinvolgendo un genitore, acquisendo così familiarità con le basi del coding”.

Poco lontano Martina illustra a grandi e piccini le semplici ma coinvolgenti regole della golosa Caccia all’Uovo: “Appena il tempo di riposizionare le uova nei verdi meandri dei giardini che subito una nuova fila si forma. È un gioco per tutte le età che riesce sempre ad entusiasmare”.

E ancora Giacomo ed Eduardo dell’Associazione ecuadoriana di produttori di cacao UNOCACE, a presidio della gettonatissima attività Piantala! che commentano “Sono tutti incuriositi dal frutto del cacao che la maggior parte delle persone non conoscono; il seme più richiesto è infatti proprio quello della pianta del cacao che i partecipanti possono prendere da una cabossa fresca e piantare con le loro mani nei cestini da portare a casa”.

Grande successo anche per Choco Bit e Choco Art, tra quiz e simpatiche creazioni a tema, e anche per l’affascinante Cocoa Word, interessante viaggio alla scoperta dell’incredibile biodiversità contenuta in un cioccolatino o in una fumante tazza di cioccolata, a cura di IAAS – Associazione Internazionale degli Studenti di Agraria.

Eurochocolate Perugia vi aspetta ai Giardini del Frontone fino al 3 Aprile!