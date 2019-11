Prosegue fino al 3 novembre a Trevi, la kermesse che festeggia l’olio nuovo e la prima edizione di “FestivOl Junior”

Prosegue a Trevi, il lungo weekend con la XIII° edizione di “FestivOl. Trevi tra olio, arte, musica e papille” l’appuntamento di celebrazione dell’olio nuovo e della prima spremitura, che terminerà domenica 3 novembre 2019.

Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre. Entrambe i giorni sarà possibile visitare la Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di Oliva delle colline di Trevi nella seicentesca Villa Fabri; sotto al loggiato del palazzo comunale in piazza Mazzini invece la Mostra Mercato dei Presidi Slow Food dell’Umbria e delle regioni ospiti. Sempre nella Piazza del Comune il Mercato del Contadino, mentre in Piazza Garibaldi l’ormai consolidato Mercato delle Pulci con antiquariato, rigatteria e oggetti di artigianato.Proseguiranno anche le degustazioni: alle ore 16.00 a Villa Fabri si terrà la degustazione guidata di Olio e.v.o a cura di Palma Bartolini, mentre dalle 15.30, per “Palazzi&Gusti”, sarà possibile assaggiare i prodotti delle aziende agricole aderenti al partenariato “Trevi un cuore di qualità” presso Palazzo Petroni e Palazzo Lucarini, il Centro di Arte contemporanea, dove gli appassionati di arte potranno fruire l’esposizione di Sauro Cardinali dal titolo “L’immanenza della rugiada”.

Dalle ore 9.00 di sabato 2 novembre, aprirà le porte la IV edizione della Mostra Nazionale di Bonsai presso il Complesso museale di San Francesco, con oltre 120 esemplari di bonsai provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia e oltre 10 esemplari di Suiseki, delle vere e proprie sculture fatte secondo l’antica arte giapponese di disporre pietre in una maniera che sia gradevole e in grado di favorire la meditazione. In occasione della Mostra si terrà il XXII° Congresso I.B.S. del Collegio Nazionale Istruttori del Bonsai e del Suiseki. Gli istruttori presenti al Congresso terranno diversi workshop sia di sabato che di domenica, ed ospite di punta sarà l’Istruttrice Valentin Brose, giovane promessa già allieva del grande Kunio Kobayashi.

​Per gli appassionati di camminate diversi gli appuntamenti in programma: sabato 2 novembre alle ore 9.30 da Villa Fabri partirà l’Aperitrekking che attraverso gli uliveti porterà i partecipanti nella frazione di Coste per un aperitivo e rientro; alle ore 11 la visita guidata della città con “Dino il Primo Cittadino”. Mentre in programma domenica 3 novembre alle ore 9.30 il trekking lungo l’Acquedotto Medievale che porterà i camminatori fino al millenario olivo di S. Emiliano con una sosta per assaggiare l’Olio e.v.o. Bio dell’Az. I Mandorli; mentre alle ore 16.00 partirà da Villa Fabri l’escursione al tramonto, una passeggiata tra gli ulivi che porterà i partecipanti a diversi luoghi panoramici per osservare il calar del sole.

Sia sabato che domenica sarà possibile partecipare a “Olio&Benessere”: sessioni di massaggi viso e mani con prodotti a base di olio d’oliva a cura del Centro Benessere di Rita Torti (sabato 2 ore 15 – 18.30) e di “Estetica è Benessere” (domenica 3 ore 10.30 – 12.30 e 15 – 18.30).

Attivo sia sabato 2 che domenica 3 novembre, ore 10 – 18, da Piazza Garibaldi, un servizio navetta gratuito che collega il centro storico ai “Frantoi Aperti” di Trevi (Società Agricola Trevi “Il Frantoio” e Frantoio Gaudenzi).

Domenica 3 novembre, durante tutta la giornata, le vie del centro storico saranno animate dalle incursioni comico musicali e dalle improvvisazioni della Mabò Band.

FESTIVOL JUNIOR GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE

Dopo la prima giornata dedicata ai bambini, entrerà nel vivo anche la prima edizione di “Festivol Junior” con tanti appuntamenti sia sabato 2 che domenica 3 novembre.

In entrambe le giornate le letture animate a cura della Libreria PukaPuaka, coinvolgeranno i bambini tra Piazzetta del Teatro e Villa Fabri (ore 10 – 17), i bambini potranno fare una ricca e sana merenda con “Pane e Olio” e partecipare a interessanti laboratori per scoprire come frutta, verdura e fiori possano diventare magnifici timbri, come estrarne i colori, come creare un libretto con le foglie di diverse piante (sia sabato 2 che domenica 3 dalle ore 16 alle 18) e al laboratorio creativo dell’antica stamperia che si terrà domenica 3 novembre alle ore 11.00 presso la Raccolta d’arte San Francesco: Accompagnati dal Maestro Stampatore, i bimbi saranno protagonisti dell’antica e segreta tecnica della stampa a torchio, creando delle speciali “cartoline da Trevi” (Partecipazione gratuita su prenotazione tel. 0742 381628).

Sabato 2 alle 15.30 e domenica 3 alle 11.00 al Complesso Museale di S. Francesco si terrà “La storia dell’Olio” una visita guidata per bambini del Museo della Civiltà dell’Olivo a cura di Ass. Pro Trevi. Domenica 3 novembre poi, per tutta la giornata ci sarà l’“Asino Bus” una passeggiata per bambini a dorso di asinelli per le vie del centro storico con partenza da Piazza Garibaldi. Infine grazie alla collaborazione con “Nati per Leggere”, domenica 3 novembre dalle 10.30 alle 12.30 le volontarie proporranno “A raccolta di storie” con letture per bambini dagli 0 ai 6 anni e per i loro genitori.

Per maggiori informazioni:

Tel. 0742 332269

infoturismo@comune.trevi.pg.it

www.festivol.it