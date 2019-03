Ponte Felcino, una nuova sede della CGIL per il territorio

“Le Camere del Lavoro rappresentano il cuore dell’azione sindacale, come diceva Giuseppe Di Vittorio. Per questo oggi è per noi della Cgil, ma, credo, per il quartiere e per tutto il territorio, un giorno importante”, con queste parole Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia, ha inaugurato, insieme alla segreteria provinciale, alle categoria, a quadri e delegati, allo Spi Cgil nazionale e al sindaco di Perugia, Andrea Romizi, la nuova Camera del Lavoro di Ponte Felcino, in via Giacomo Puccini 58, uno spazio “del territorio e per il territorio”, ha sottolineato, nel quale tutta la cittadinanza di Ponte Felcino e zone limitrofe potrà trovare “ascolto, informazioni, servizi, assistenza e soprattutto un luogo di partecipazione aperta”.

La nuova sede ospiterà tutti i servizi di tutela individuale e collettiva offerti dalla Cgil: assistenza fiscale (Caaf), patronato Inca, ufficio vertenze, sportello immigrazione, Federconsumatori, Sunia, etc. Ma oltre a questo, la nuova sede sindacale vuole essere uno spazio aperto al territorio, per riunioni, dibattiti, iniziative o anche solo momenti di socializzazione.

“La Cgil vuole stare sempre di più vicino alle persone che rappresenta per contrastare le crescenti disuguaglianze della nostra società – ha aggiunto Ciavaglia – Ponte Felcino è senza dubbio un quartiere molto importante della città, con le sue problematiche e le sue grandi potenzialità. La nostra Camera del Lavoro vuole essere allora un riferimento per le persone di questo territorio, un luogo dove portare aiuto concreto e costruire relazioni tra le persone”.