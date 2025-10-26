Confcommercio Umbria: 80 anni per il futuro del territorio

Domani a Perugia imprese e istituzioni disegnano l’Umbria 2025

Domani, lunedì 27 ottobre, la Sala dei Notari di Perugia ospiterà “Imprese Futuro Umbria 2025”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Umbria per celebrare gli 80 anni dell’associazione. L’evento si configura come un laboratorio di idee e strategie per delineare il futuro economico e sociale della regione, coinvolgendo imprenditori, accademici, amministratori e rappresentanti istituzionali.

Il programma, articolato in sessioni tematiche, affronterà le sfide della rigenerazione urbana, dell’innovazione territoriale, del turismo sostenibile e delle economie di prossimità, con l’obiettivo di rafforzare la coesione tra comunità e imprese. Tra gli interventi attesi, quelli di Alessandro Balducci e Elena Franco, che proporranno modelli di sviluppo urbano partecipato e distrettuale.

Nel pomeriggio, spazio al confronto tra esperienze locali e nazionali, con i contributi di Oscar Fusini, Juri Imeri, Matteo Burico e Michele Biselli, mentre Mariano Bella esplorerà l’evoluzione del “Made in Italy” verso un concetto più identitario di “Sense of Italy”.

La sessione “L’Umbria di domani” vedrà protagonisti Luca Ferrucci, Francesco De Rebotti e Simona Meloni, chiamati a delineare le traiettorie di sviluppo regionale. A seguire, un momento celebrativo dedicato agli 80 anni di Confcommercio, con Giampaolo Rossi, Omar Di Curzio e Giorgio Mencaroni, che ripercorreranno il cammino dell’associazione tra memoria e visione.

Le conclusioni istituzionali saranno affidate a Emanuele Prisco, Stefania Proietti, Vittoria Ferdinandi e Sarah Bistocchi, mentre la moderazione sarà curata da Simone Pastorelli.

Fondata nel 1945, Confcommercio Umbria ha rappresentato per otto decenni un punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale regionale, promuovendo valori di inclusione, innovazione e crescita condivisa. Oggi, più che una celebrazione, l’anniversario diventa occasione per rilanciare il ruolo dell’impresa come bene comune, capace di generare sviluppo e coesione.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di trasformazione economica e sociale, dove il contributo delle imprese umbre si rivela decisivo per affrontare le sfide del futuro. L’evento di domani rappresenta dunque un crocevia strategico per costruire una visione condivisa, fondata su partecipazione, competenze e progettualità.