Traffico in tilt sulla SS77 per neve intensa a Cancelli di Fabriano [video]

Auto bloccate e visibilità azzerata nella frazione montana di Fabriano

Una nevicata eccezionalmente intensa ha colpito nel pomeriggio la zona di Cancelli di Fabriano, provocando gravi disagi alla circolazione lungo la SS77 Val di Chienti, arteria strategica che collega l’Umbria alle Marche. Il tratto interessato, già noto per le sue criticità invernali, si è trasformato in un percorso ad alto rischio, con automobilisti costretti a rallentare drasticamente o fermarsi a bordo strada.

Le autorità locali e l’ANAS sono in allerta: mezzi spargisale e spazzaneve sono stati attivati, ma la quantità di neve caduta in poche ore ha superato le previsioni. Il rischio di ghiaccio e incidenti è elevato, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando le temperature scendono ulteriormente.

I residenti della zona, abituati a inverni rigidi, parlano di una nevicata “improvvisa e violenta”, che ha colto di sorpresa anche i più preparati. Alcuni raccontano di aver dovuto interrompere il viaggio e cercare rifugio presso amici o strutture ricettive, mentre altri hanno atteso l’intervento dei soccorsi.

La situazione resta in evoluzione. Si consiglia di evitare spostamenti non strettamente necessari, di verificare lo stato delle strade tramite i canali ufficiali e di equipaggiarsi con pneumatici invernali o catene da neve. La SS77, in particolare nel tratto montano di Cancelli, si conferma uno dei punti più delicati della viabilità umbra in caso di maltempo.