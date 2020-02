Ruba capocolli, una buongustaia, 100 euro di valore, denunciata

Una donna di 39 anni, proveniente da fuori regione, è stata denunciata per furto dai Carabinieri di Torgiano. I militari sono intervenuti a Bastia Umbra perché allertati dagli operatori di un supermercato. La donna è sospettata di essere l’autrice del furto di alcuni capocolli, per un valore di 100 euro, ancora etichettati e prezzati con il logo della catena.

I gustosi insaccati sono stati restituiti al personale del negozio. La ladruncola aveva, però, fatto razzia anche di altri prodotti.

La donna, di nazionalità rumena con precedenti di polizia, è stata denunciata per furto ed è stato richiesto un foglio di via obbligatorio al Comune di Bastia Umbra. Questo per scongiurare altri reati predatori itineranti, commessi da persone che provengono da regioni confinanti.