Ricettacolo di immondizia davanti ad una scuola in pieno centro a Terni A 10 metri dall’ingresso dell’Istituto Leonino in Via Saffi a Terni, a qualche metro da piazza Valnerina (piazza Buozzi), ecco un altro scempio a cielo aperto. Immondizia, melma, liquami, rifiuti in plastica, rifiuti in vetro e chi più ne ha più ne metta. Ma non è pericoloso avere un ricettacolo di sporcizia del genere a pochi metri da una scuola di Terni? A pochi metri da una delle fermate dei bus più frequentate? A pochi passi da un Supermercato? Proprio davanti ad uno degli uffici postali più trafficati di Terni? Non è un grosso rischio per la salute pubblica avere una discarica non controllata in quella zona della città?

Non si ritiene opportuno fare una sanificazione immediata? Chi deve occuparsi della pulizia di quello scempio? Chi deve controllare che non si verifichino questi accumuli di sporcizia che possono essere portatori di grossi pericoli per la salute pubblica?

Invito gli enti preposti a voler provvedere con estrema urgenza a valutare questa grave situazione ed ad intimare ad i responsabili la sanificazione immediata.

Dott. Alessio Zenone

Candidato al Consiglio Comunale di Terni

con la lista Terni Immagina

https://www.facebook.com/group s/alessiozenone/

