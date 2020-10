Positivo il cardinale Bassetti, è lievemente sintomatico, condizioni non preoccupanti

E’ lievemente sintomatico ma vive questo momento con fede, speranza e coraggio. Il cardinale Gualtiero Bassetti, 78 anni, il presidente dei vescovi italiani, ha contratto il Covid-19. A dare l’annuncio è stata la Conferenza episcopale italiana, di cui è presidente, con una nota ufficiale. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento.

Da quanto si apprende dall’Ufficio media della CEI, sembra che il cardinale sia sintomatico. Da qualche giorno aveva sintomi influenzali, qualche linea di febbre e spossatezza, per cui è stato sottoposto a tampone che ha dato questo risultato. Per fortuna le sue condizioni non sembrano preoccupanti, tanto che i dottori non hanno considerato necessario il ricovero in ospedale.

«Confermo – dice al telefono il vescovo Monsignor, Renato Boccardo – il cardinale ha fatto il tampone ed è risultato positivo. Ha qualche linea di febbre ma, ovvio, deve rimanere in isolamento domiciliare perché i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero ospedaliero. E’ un po’ affaticato, ma non ha problemi polmonari». Gualtiero Bassetti ha 78 anni e per il suo problema di Covid-19 è seguito dai medici dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, ma non è ricoverato. «Sì – conferma Boccardo -, ci vuole prudenza massima, ma le condizioni ad oggi non sono preoccupanti. Ha già adottato le precauzioni necessarie, ma il quadro non desta preoccupazioni».

“I Vescovi dell’Umbria si stringono con affetto attorno al cardinale Gualtiero Bassetti e lo accompagnano con la preghiera e l’augurio mentre, in misteriosa solidarietà con tanti ammalati, è chiamato ad affrontare la prova del Coronavirus. Ammirati e riconoscenti per il suo prezioso servizio alla Chiesa Italiana come Presidente della CEI, invitano la comunità cristiana a domandare al Signore per lui e per quanti soffrono a causa del Covid-19 il dono della fortezza e della salute”.

Anci Umbria

In una lettera inviata al Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, risultato positivo al Covid, Anci Umbria, a nome di tutti i Sindaci, esprime massima solidarietà e vicinanza. “Tutti noi Sindaci – afferma il presidente facente funzioni, Michele Toniaccini – esprimiamo al Cardinale Bassetti grande affetto e gli rivolgiamo un augurio di pronta guarigione, che cogliamo l’occasione per estendere a tutti i malati che in questo momento si trovano a combattere contro questo virus”.

FIAMMETTA MODENA – SENATRICE

“Al Cardinale Gualtiero Bassetti mi permetto di mandare un abbraccio affettuoso e deferente per tutto quello che questo straordinario intellettuale di Santa Romana Chiesa ha saputo donare e realizzare per la gente e la terra umbra – lo dice la Sen. Fiammetta Modena, di Forza Italia e membro della commissione giustizia – in queste ore il cardinale, Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve lotta contro il Covid. Sappiamo che le sue condizioni di salute sono sotto costante controllo da parte dei medici, e la nostra speranza è che i nostri bravi medici che lo hanno in cura riescano ad aiutarlo a venirne fuori. Al nostro Cardinale auguro giorni ancora sereni – conclude la senatrice umbra – e non vedo l’ora di saperlo rientrare a casa, in Curia, per andarlo a trovare prima come cristiana della sua diocesi, e poi come sua grande ammiratrice per le cose che dice e per la vita che conduce. Un vero esempio di specchiata moralità, un vero testimone del nostro tempo”.