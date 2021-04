Omicidio Limini, giovane estradato condannato a 7 anni

Sette anni di carcere per il 20enne Valentino George Neculai, condannato per omicidio preterintenzionale e rissa. Dieci mesi per rissa e omicidio stradale per il 23enne Kevin Malferteiner (aveva scelto il rito abbreviato). Questa la decisione del gup Valerio D’Andria al termine di tre ore di camera di consiglio sulla rissa che ha provocato la morte dello spoletino Filippo Limini 25 anni, a Bastia Umbra la notte di Ferragosto. Assolto il terzo giovane che aveva scelto il rito abbreviato, Altin Lacaj, 22 anni considerato un componente del gruppo degli spoletini e doveva rispondere dell’accusa di rissa.

Valentino George Neculai si trova in carcere da diverse settimane dopo che è stato estradato dalla Germania. Difeso dall’avvocato Francesco Cinque è considerato colui che ha colpito l’operaio spoletino con calci e pugni mentre era già a terra.

Il coetaneo Denis Hajderlliu ha patteggiato tre anni sempre con la stessa accusa e Brendon Kosiqi ne ha patteggiati quattro. Ionut Tardea ha patteggiato dieci mesi per rissa subordinati allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Emanuel Dedaj e Denis Radi hanno patteggiato quattro mesi, con pena sospesa.