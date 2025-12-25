Morto maresciallo Claudio Cignola Polizia locale di Perugia

Ponte Felcino Piange il Maresciallo Cignola, Servizio Ultra 35 Anni

Morto maresciallo Claudio Cignola – La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e l’intera Amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Claudio Cignola, maresciallo della Polizia Locale in servizio nella sezione territoriale – Decentramento di Perugia. La scomparsa dell’agente ha avvolto in un clima di tristezza la comunità cittadina, che in queste ore si stringe idealmente attorno ai familiari e ai colleghi del Corpo.​

Cignola ha dedicato oltre 35 anni al servizio della comunità perugina, costruendo giorno dopo giorno un rapporto diretto con i quartieri e le frazioni in cui operava. Nel tempo è diventato un punto fermo per chi vive e lavora sul territorio, unendo professionalità, senso del dovere e una riconosciuta capacità di ascolto delle persone.​

Nel ruolo di maresciallo della Polizia Locale, era noto per l’attenzione ai dettagli operativi e per la cura con cui seguiva anche le situazioni più delicate, cercando soluzioni equilibrate e dialogando con i cittadini. La sua figura andava oltre l’uniforme: molti lo ricordano come presenza rassicurante nelle strade, capace di mantenere la calma nei momenti critici e di offrire una parola misurata ma sempre rispettosa.​

Il lutto che colpisce oggi il Corpo della Polizia Locale si riflette sull’intera città, che perde un servitore pubblico radicato nel tessuto sociale. L’Amministrazione ha sottolineato come Cignola abbia interpretato il proprio incarico con dedizione costante, coniugando il rispetto delle regole con una forte attenzione alla dimensione umana dei rapporti con colleghi e cittadini.​

Alla moglie Ines, al figlio Matteo e alla madre di Claudio sono rivolte le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’ente e di tutto il personale della Polizia Locale. In queste ore di dolore, amici e colleghi ricordano il suo profilo discreto, il carattere disponibile e il senso di responsabilità con cui affrontava il lavoro quotidiano, anche nei servizi più impegnativi.​

L’ultimo saluto al maresciallo Cignola sarà dato domani mattina alle ore 11, nella chiesa di Ponte Felcino, comunità alla quale era profondamente legato. Ai funerali sono attesi rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del Corpo di Polizia Locale e numerosi cittadini, che vorranno testimoniare con la loro presenza l’affetto e la riconoscenza per una vita spesa al servizio della collettività.