Maram è scomparsa da 4 giorni, la famiglia chiede aiuto

Una ragazza di 15 anni è scomparsa da Perugia. Sono passati 4 giorni dalla scomparsa di Maram, residente a Perugia, e ancora non si hanno notizie. Era la mattina del primo luglio quando l’adolescente che parla poco italiano, ma comprende perfettamente francese e arabo, ha chiesto alla mamma se poteva andare in piscina. «È uscita per andare in piscina e non è più tornata». Lo dice la mamma di Maram.

La famiglia chiede aiuto per cercare di rintracciare o capire cosa abbia spinto Maram ad allontanarsi. Maram nel giorno della scomparsa indossava una felpa rossa, pantaloni neri ed ha con sé uno zaino di color rosa e porta sempre occhiali neri rotondi.“

La donna ha cercato la figlia minorenne «dopo pranzo e via telefono, ma non mi ha risposto e ho provato a cercarla senza però trovarla». La mamma di Maram, che si è rivolta anche a Chi l’ha visto, è andata quindi dai carabinieri per denunciare la scomparsa della figlia, ma chiede a chiunque di avvertirla nel caso in cui incontri la quindicenne. I numeri di riferimento 3297959824 e 3892306691.