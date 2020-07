Lacugnana, 550 firme raccolte contro la strada della morte

Cinquecentocinquanta firme raccolte in solo 10 giorni contro la strada della morte: Lacugnana. I residenti chiedono al comune di mettere in sicurezza la strada di Lacugnano, tra Olmo e San Sisto. Un arteria costruita 30 anni fa quando i mezzi erano pochissimi a circolare: «Ora inadeguata al traffico attuale, una via di collegamento tra quartieri è diventata un’arteria principale della viabilità in città».

Non è la prima volta che i residenti lo chiedono, ma la cosa si è accesa ancora di più dopo due gravi incidenti stradali, uno mortale dove ha perso la vita in giovane motociclista e, dopo una settimana, una donna è rimasta gravemente ferita.

«Non è solo un problema di velocità – scrivono in un post -, manca tutto! Marciapiedi, segnaletica adeguata, in alcuni tratti è piena di buche, carreggiata stretta. Gli speed chech sono divelti da anni..e forse non hanno mai funzionato. Noi vogliamo le rotatorie!! Basta con i faremo e vedremo, non c’è tempo da perdere, bisogna agire subito».

I cittadini di Lacugnano chiedono un immediato interessamento dell’amministrazione comunale per la messa in sicurezza della strada Lacugnano/Ellera. «Questa strada – dicono -, con l’apertura dei grandi centri commerciali è diventata una delle principali arterie di collegamento tra San Sisto, Ellera e Ferro di cavallo. Lo stato di assoluto abbandono in cui versa è certamente fattore di rischio per i cittadini che l’attraversano e per residenti che vi abitano. Per questo chiediamo un’immediato è risolutivo intervento strutturale in grado di porre in sicurezza questa strada e l’intero quartiere».

Tutte problematiche che erano finite in un reportage girato in scooter da Alberto Antognelli per Tele Lacugnano, una pagina Facebook.

