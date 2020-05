Incidente stradale sulla “panoramica” dei Capuccini a Monte Malbe di Perugia🔴▶

Una Mercedes, classe E vecchio modello, abbandonata lungo la strada “panoramica” a Monte Malbe non lontano dai convento dei Frati Cappuccini. Il mezzo, come si vede nella foto e immagini di Massimo Pompei, è finito sulle pietre che costeggiano la via, per finire la sua corsa quasi addosso ad un albero. 4 o 5 pietroni, che hanno praticamente distrutto tutto l’antiturbo della vettura tedesca, provocando danni – ad occhio e croce – irreparabili.

«Non ci sono segni di frenata – racconta il collega -, né c’erano altri indizi particolari». Abbiamo provato a sentire il comando della polizia locale di Perugia: « Sì – riferisce gentilmente l’operatore di servizio – siamo andati su a vedere in quanto ci avevano segnalato un’auto incidentata lungo la strada. Non abbiamo trovato nessuno e ora stiamo provvedendo a cercare, tramite numero di targa, il proprietario».

Il mezzo, nella sua sbandata, si è posizionato fuori strada e, verosimilmente, sarà rimosso domani mattina. La Mercedes è proprio salita sui pietroni che costeggiano la via e, dato il peso del mezzo, sarà anche scomodo rimuoverla.

Sempre stando a quanto riferiscono gli agenti, l’auto è regolarmente assicurata, né risultato delle persone ferite.