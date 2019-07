Inchiesta sanità, Gianpiero Bocci interrogato: «Non ho mai sponsorizzato nessuno…»

L’ex segretario del Pd umbro, Gianpiero Bocci, il 21 maggio scorso si è fatto interrogare dal gip Valerio D’Andria, alla presenza dei pm, Mario Formisano e Paolo Abbritti. “Io non ho né sponsorizzato, caldeggiato, consigliato…niente di tutto questo”. E’ quanto riporta oggi il Corriere dell’Umbria.

Ha negato con forza – scrive il quotidiano – di essersi mai mosso per favorire qualche candidato nei concorsi dell’ospedale di Perugia. Bocci, accompagnato dai suoi legali, David Brunelli e Alessandro Diddi, spedisce al mittente tutte le contestazioni che gli vengono fatte, sia su comprese quelle relative alla ricerca di notizie sulle indagini in corso o sul posizionamento delle cimici in ospedale che sarebbe avvenuta il 17 novembre 2017 durante un sopralluogo dei vigili del fuoco.

Bocci contesta – Conclude il corriere – le dichiarazioni di altri coindagati, in particolare quella in cui Valorosi riferisce della rivelazione relativa alle cimici messe dalla finanza. Per Bocci “Valorosi ha mentito”.