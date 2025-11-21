Incendio auto a GPL a Trevi, intervento rapido dei Vigili del fuoco

Trevi, veicolo in fiamme domato senza feriti segnalati

Incendio auto a GPL – Un’auto alimentata a GPL ha preso fuoco questa mattina nel comune di Trevi (PG), generando apprensione tra i residenti e richiedendo un pronto intervento dei Vigili del fuoco di Foligno. L’allarme è scattato intorno alle 09:00, quando le fiamme hanno avvolto il veicolo parcheggiato lungo una strada cittadina. La natura del carburante ha reso l’operazione particolarmente delicata, imponendo ai soccorritori procedure di sicurezza mirate per scongiurare rischi di esplosione.

La squadra giunta sul posto ha agito con tempestività, circoscrivendo il rogo e impedendo che si propagasse ad altre auto o edifici vicini. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, verificando che non vi fossero ulteriori pericoli. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone presenti: non si registrano feriti.

La prontezza dell’azione ha evitato danni più gravi e ha garantito la tutela della comunità locale. L’episodio conferma l’importanza della costante vigilanza dei Vigili del fuoco, chiamati a gestire emergenze che, come in questo caso, possono evolvere rapidamente.

Il veicolo, gravemente danneggiato, è stato rimosso per ulteriori accertamenti. Le autorità competenti stanno valutando le cause dell’incendio, che al momento non risultano chiarite. La cittadinanza ha espresso gratitudine per la professionalità dimostrata dagli operatori, capaci di affrontare con decisione una situazione potenzialmente critica.